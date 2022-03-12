Экс-сотрудник ВСУ: Киев разрабатывал генно-избирательное оружие

Киев совместно с США разрабатывал биологическое генно-избирательное оружие. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, разработка оружия проходила в лабораториях, которые проходили модернизацию по программе совместной деятельности минобороны США и украинских госструктур.
«Почему Соединенные Штаты сейчас так спешно вывозят оборудование, результаты работ. Я уверен, что они просто заметают следы. Попади эти документы в руки, например, России или международных организаций, станет четко ясно, что в таких лабораториях на территории Украины велись работы по разработке биологического оружия нового типа. В том числе биологического оружия генно-избирательного типа», — цитируют Василия Прозорова «Известия».
По словам экс-сотрудника СБУ, разработка биологического оружия велась в лабораториях, которые участвовали в программе совместной деятельности Пентагона и украинских государственных структур. Он отметил повышенный уровень безопасности данных учреждений — даже курирующие офицеры Службы безопасности Украины не могли туда попасть. Прозоров напомнил, что генно-избирательное оружие запрещено в мире.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов, пишет RT. Также, по информации ведомства, в украинских лабораториях проводили эксперименты с коронавирусом. Минобороны опубликовало документы, подтверждающие, что лаборатории на территории Украины принадлежали США, сообщает телеканал 360. Вашингтон спонсировал их работу через украинский минздрав, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Киев совместно с США разрабатывал биологическое генно-избирательное оружие. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, разработка оружия проходила в лабораториях, которые проходили модернизацию по программе совместной деятельности минобороны США и украинских госструктур. «Почему Соединенные Штаты сейчас так спешно вывозят оборудование, результаты работ. Я уверен, что они просто заметают следы. Попади эти документы в руки, например, России или международных организаций, станет четко ясно, что в таких лабораториях на территории Украины велись работы по разработке биологического оружия нового типа. В том числе биологического оружия генно-избирательного типа», — цитируют Василия Прозорова «Известия». По словам экс-сотрудника СБУ, разработка биологического оружия велась в лабораториях, которые участвовали в программе совместной деятельности Пентагона и украинских государственных структур. Он отметил повышенный уровень безопасности данных учреждений — даже курирующие офицеры Службы безопасности Украины не могли туда попасть. Прозоров напомнил, что генно-избирательное оружие запрещено в мире. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов, пишет RT. Также, по информации ведомства, в украинских лабораториях проводили эксперименты с коронавирусом. Минобороны опубликовало документы, подтверждающие, что лаборатории на территории Украины принадлежали США, сообщает телеканал 360. Вашингтон спонсировал их работу через украинский минздрав, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.