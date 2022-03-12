Экс-сотрудник ВСУ: Киев разрабатывал генно-избирательное оружие

13 марта 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

США спешно вывозят оборудование, которое использовалось при разработке биологического оружия, заявил Василий Прозоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Киев совместно с США разрабатывал биологическое генно-избирательное оружие. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, разработка оружия проходила в лабораториях, которые проходили модернизацию по программе совместной деятельности минобороны США и украинских госструктур. «Почему Соединенные Штаты сейчас так спешно вывозят оборудование, результаты работ. Я уверен, что они просто заметают следы. Попади эти документы в руки, например, России или международных организаций, станет четко ясно, что в таких лабораториях на территории Украины велись работы по разработке биологического оружия нового типа. В том числе биологического оружия генно-избирательного типа», — цитируют Василия Прозорова «Известия». По словам экс-сотрудника СБУ, разработка биологического оружия велась в лабораториях, которые участвовали в программе совместной деятельности Пентагона и украинских государственных структур. Он отметил повышенный уровень безопасности данных учреждений — даже курирующие офицеры Службы безопасности Украины не могли туда попасть. Прозоров напомнил, что генно-избирательное оружие запрещено в мире. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов, пишет RT. Также, по информации ведомства, в украинских лабораториях проводили эксперименты с коронавирусом. Минобороны опубликовало документы, подтверждающие, что лаборатории на территории Украины принадлежали США, сообщает телеканал 360. Вашингтон спонсировал их работу через украинский минздрав, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киев совместно с США разрабатывал биологическое генно-избирательное оружие. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, разработка оружия проходила в лабораториях, которые проходили модернизацию по программе совместной деятельности минобороны США и украинских госструктур. «Почему Соединенные Штаты сейчас так спешно вывозят оборудование, результаты работ. Я уверен, что они просто заметают следы. Попади эти документы в руки, например, России или международных организаций, станет четко ясно, что в таких лабораториях на территории Украины велись работы по разработке биологического оружия нового типа. В том числе биологического оружия генно-избирательного типа», — цитируют Василия Прозорова «Известия». По словам экс-сотрудника СБУ, разработка биологического оружия велась в лабораториях, которые участвовали в программе совместной деятельности Пентагона и украинских государственных структур. Он отметил повышенный уровень безопасности данных учреждений — даже курирующие офицеры Службы безопасности Украины не могли туда попасть. Прозоров напомнил, что генно-избирательное оружие запрещено в мире. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине изучали механизм распространения смертоносных патогенов, пишет RT. Также, по информации ведомства, в украинских лабораториях проводили эксперименты с коронавирусом. Минобороны опубликовало документы, подтверждающие, что лаборатории на территории Украины принадлежали США, сообщает телеканал 360. Вашингтон спонсировал их работу через украинский минздрав, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.