Собчак заявила, что возвращается в Россию

Телеведущая Ксения Собчак продолжит делать в России «то, что возможно» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак собирается вернуться в Россию. Об этом она сообщила в своем telegram-канале «Осторожно: Собчак».

«Лично я собираюсь вернуться в Россию в ближайшее время. И продолжать делать то, что еще возможно делать», — сообщила она.

Ранее ряд СМИ сообщил, что телеведущая улетела из России в Стамбул. Позже Собчак опровергла слухи о своей эмиграции, а отъезд произошел из-за отпуска, пишут Дни.ру.

Массовый отъезд звезд произошел после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин принял решение провести мероприятия, направленные на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.