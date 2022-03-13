Собчак заявила, что возвращается в Россию

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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Телеведущая Ксения Собчак продолжит делать в России «то, что возможно» Фото:

Телеведущая Ксения Собчак собирается вернуться в Россию. Об этом она сообщила в своем telegram-канале «Осторожно: Собчак».

«Лично я собираюсь вернуться в Россию в ближайшее время. И продолжать делать то, что еще возможно делать», — сообщила она.

Ранее ряд СМИ сообщил, что телеведущая улетела из России в Стамбул. Позже Собчак опровергла слухи о своей эмиграции, а отъезд произошел из-за отпуска, пишут Дни.ру.

Массовый отъезд звезд произошел после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин принял решение провести мероприятия, направленные на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.

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Телеведущая Ксения Собчак собирается вернуться в Россию. Об этом она сообщила в своем telegram-канале «Осторожно: Собчак». «Лично я собираюсь вернуться в Россию в ближайшее время. И продолжать делать то, что еще возможно делать», — сообщила она. Ранее ряд СМИ сообщил, что телеведущая улетела из России в Стамбул. Позже Собчак опровергла слухи о своей эмиграции, а отъезд произошел из-за отпуска, пишут Дни.ру. Массовый отъезд звезд произошел после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин принял решение провести мероприятия, направленные на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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