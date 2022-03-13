На Украине Кадыров заслушал доклады военнослужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на Украину. Он направился к военнослужащим из России.

«Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне спецоперации», — сообщает RT на основе видео, которые оказались в их распоряжении. На кадрах командиры докладывают о ходе операции в ДНР и делятся подробностями наступления.

«Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось… Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного Креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним», рассказал командир Кадырову.

Спецоперация на Украине началась по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. Это было необходимо, чтобы демилитаризировать и денационализировать страну, а также избежать нападения НАТО на Россию. Его планировалось совершить 25 февраля.