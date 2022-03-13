Рамзан Кадыров уехал на Украину. Видео

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XIX съезд всероссийской политической партии
На Украине Кадыров заслушал доклады военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на Украину. Он направился к военнослужащим из России.

«Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне спецоперации», — сообщает RT на основе видео, которые оказались в их распоряжении. На кадрах командиры докладывают о ходе операции в ДНР и делятся подробностями наступления.

«Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось… Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного Креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним», рассказал командир Кадырову.

Спецоперация на Украине началась по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. Это было необходимо, чтобы демилитаризировать и денационализировать страну, а также избежать нападения НАТО на Россию. Его планировалось совершить 25 февраля.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на Украину. Он направился к военнослужащим из России. «Рамзан Кадыров, предположительно, находится в зоне спецоперации», — сообщает RT на основе видео, которые оказались в их распоряжении. На кадрах командиры докладывают о ходе операции в ДНР и делятся подробностями наступления. «Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось… Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного Креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним», рассказал командир Кадырову. Спецоперация на Украине началась по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. Это было необходимо, чтобы демилитаризировать и денационализировать страну, а также избежать нападения НАТО на Россию. Его планировалось совершить 25 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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