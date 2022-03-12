Свердловский кинолог погиб во время спецоперации на Украине. Фото

13 марта 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Евгений Дудин погиб при исполнении служебного долга Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время российской спецоперации на Украине погиб сержант Росгвардии, кинолог из города Кировград Свердловской области Евгений Дудин. Об этом URA.RU сообщил руководитель местного отделения военно-патриотического клуба «Вертикальный охват» Евгений Шарин, чьим выпускником был погибший контрактник. «Сержант Росгвардии Евгений Дудин героически погиб 27 февраля во время военной операции РФ на Украине. Женя был кинологом, на служебном задании работал вместе со своей собакой. Ее не могут найти: возможно, тоже погибла, а, возможно, и нет. Мы попросили, если собаку найдут, чтобы переправили сюда, на родину», — рассказал Евгений Шарин. Он добавил, что похороны Евгения Дудина состоялись в Кировграде 12 марта. Посмертно 26-летний свердловчанин награжден Орденом Мужества. «Павшие солдаты даже после смерти защищают нашу Родину. Женя погиб не зря, а для того, чтобы к каждому из нас на порог не пришла беда, не постучалась в наш дом, даже если мы на Урале», — сказал Шарин. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. В Минобороны РФ признают, что среди российских солдат есть потери, но они «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил». Собака Жени пропала на Украине Фото: Патриотический клуб «Вертикальный охват» Земляки скорбят о погибшем солдате Фото: Патриотический клуб «Вертикальный охват» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Во время российской спецоперации на Украине погиб сержант Росгвардии, кинолог из города Кировград Свердловской области Евгений Дудин. Об этом URA.RU сообщил руководитель местного отделения военно-патриотического клуба «Вертикальный охват» Евгений Шарин, чьим выпускником был погибший контрактник. «Сержант Росгвардии Евгений Дудин героически погиб 27 февраля во время военной операции РФ на Украине. Женя был кинологом, на служебном задании работал вместе со своей собакой. Ее не могут найти: возможно, тоже погибла, а, возможно, и нет. Мы попросили, если собаку найдут, чтобы переправили сюда, на родину», — рассказал Евгений Шарин. Он добавил, что похороны Евгения Дудина состоялись в Кировграде 12 марта. Посмертно 26-летний свердловчанин награжден Орденом Мужества. «Павшие солдаты даже после смерти защищают нашу Родину. Женя погиб не зря, а для того, чтобы к каждому из нас на порог не пришла беда, не постучалась в наш дом, даже если мы на Урале», — сказал Шарин. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. В Минобороны РФ признают, что среди российских солдат есть потери, но они «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил».