Россия сообщила о первых потерях, Украина согласна на переговоры. Что известно к этому часу

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Военные Донбасса продвинулись вглубь Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России впервые отчиталось о раненых и погибших в ходе спецоперации. Украина согласилась провести переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии, стороны прибыли для обсуждения. URA.RU сообщает основные события о ходе спецоперации к вечеру 27 февраля.

  • В Минобороны впервые отчитались о раненых и погибших в ходе спецоперации на Украине. Жертвы есть, но их в несколько раз меньше, чем со стороны Украины;
  • Российская делегация приехала в Белоруссию для переговоров с Украиной. Ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Власти Украины согласились на переговоры в Гомельской области Белоруссии;
  • Президент России Владимир Путин решил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Причинами стали недружественные действия Запада в отношении РФ в сфере экономики;
  • Ирландия, Бельгия, Дания и Швеция закрыли небо над своими странами для полетов российских самолетов. В Финляндии готовятся принять аналогичное решение;
  • Войскам Донецкой и Луганской народных республик удалось продвинуться вглубь Украины еще на четыре и шесть километров соответственно. В Минобороны РФ рассказали, что российские военные поразили 1067 объектов военной украинской инфраструктуры;
  • Попавшие в плен российские военные подверглись пыткам со стороны украинских нацистов, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заверили, что виновники будут выявлены и понесут суровое наказание;
  • В США заявили о готовности предоставить военную помощь Украине. Президент США Джо Байден распорядился выделить 350 млн долларов из запасов Минобороны;
  • Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по нефтебазе Луганской народной республики (ЛНР), рассказали в народной милиции. В результате пострадали мирные люди;
  • Войска РФ заблокировали Херсон и Бердянск, рассказали в Минобороны. Российская армия задержала 471 военного, которые добровольно сложили оружие;
  • Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании иностранного легиона территориальной обороны. Он отметил, что с 2016 года иностранцы могут служить в вооруженных силах Украины;
  • Зеленский попросил ООН признать действия России «геноцидом» украинского народа и лишить РФ права голоса в совбезе организации. Также он подготовил и направил иск против России в Международный суд в Гааге.

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Минобороны России впервые отчиталось о раненых и погибших в ходе спецоперации. Украина согласилась провести переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии, стороны прибыли для обсуждения. URA.RU сообщает основные события о ходе спецоперации к вечеру 27 февраля.
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