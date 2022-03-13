Международные студенческие соревнования должны были пройти в Екатеринбурге летом 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге оказалось под угрозой. Международная федерация университетского спорта отменила все студенческие чемпионаты в России и Белоруссии как минимум до конца 2022 года. Об этом сказано в заявлении руководящего комитета FISU, опубликованном на официальной сайте организации.

«Руководящий комитет FISU выразил сожаление по поводу продолжающихся страданий на Украине и присоединился к международным призывам к прекращению боевых действий. Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года», — говорится в заявлении.

Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, запланированные на 2022 год, в России больше проводиться не будут. Спортсменам из РФ и Белоруссии, а также официальным лицам национальных федераций студенческого спорта запрещено участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года.

Ранее в FISU сообщили URA.RU, что решено отозвать студенческие Кубок мира по пауэрлифтингу из Москвы, Кубок мира по регби из Казани и чемпионат мира по водным видам спорта и вейкборду из Белоруссии. Универсиада должна пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года, на ней планируется разыграть медали по 18 видам спорта. С Универсиадой связан ряд крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в уральской столице — в том числе при участии федерального бюджета. Главный из таких проектов — строительство деревни Универсиады, которую возводят рядом с аэропортом Кольцово.

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