Экс-разведчик США: Запад обучал украинских националистов

13 марта 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

На обучение отправлялись подразделения из США, Канады и Англии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для обучения украинских националистов батальона «Азов» (организация признана запрещенной в РФ) страны Запада отправляли в страну свои подразделения. Так, в обучении принимали участие бойцы из Британии, США и Канады. Об это рассказал экс-офицер разведки корпуса морской пехоты американской армии Скотт Риттер. «Самое постыдное в том, что британские, американские и канадские солдаты ездили на Украину, чтобы тренировать эти неонационалистические формирования. Первым из них и был „Азов“. Мы тренировали националистов», — заявил Риттер в эфире программы Moats Extra, передают «Народные новости». Он уточнил, что батальон имеет большое влияние на Украине. Так, Риттер вспомнил, как к националистам приезжал глава Украины Владимир Зеленский, а его выгнали и дали пощечину. Россия начала специальную операцию на Украине отчасти для того, чтобы денационализировать эту страну. Еще одной целью была демилитаризация страны. Сейчас Минобороны РФ передает, что националисты ведут себя крайне жестко с мирными жителями, иногда используют их как живой щит. Сегодня, 13 марта, народная милиция ЛНР обнаружила место массового убийства обычных жителей страны. По их данным, отступающие войска «выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита». Тех, кто сопротивлялся или хотел бежать, расстреливали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для обучения украинских националистов батальона «Азов» (организация признана запрещенной в РФ) страны Запада отправляли в страну свои подразделения. Так, в обучении принимали участие бойцы из Британии, США и Канады. Об это рассказал экс-офицер разведки корпуса морской пехоты американской армии Скотт Риттер. «Самое постыдное в том, что британские, американские и канадские солдаты ездили на Украину, чтобы тренировать эти неонационалистические формирования. Первым из них и был „Азов“. Мы тренировали националистов», — заявил Риттер в эфире программы Moats Extra, передают «Народные новости». Он уточнил, что батальон имеет большое влияние на Украине. Так, Риттер вспомнил, как к националистам приезжал глава Украины Владимир Зеленский, а его выгнали и дали пощечину. Россия начала специальную операцию на Украине отчасти для того, чтобы денационализировать эту страну. Еще одной целью была демилитаризация страны. Сейчас Минобороны РФ передает, что националисты ведут себя крайне жестко с мирными жителями, иногда используют их как живой щит. Сегодня, 13 марта, народная милиция ЛНР обнаружила место массового убийства обычных жителей страны. По их данным, отступающие войска «выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита». Тех, кто сопротивлялся или хотел бежать, расстреливали.