В Тюмени простились с погибшим на Украине капитаном спецназа

Алексей Глущак погиб 8 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени 13 марта простились с офицером, погибшим при проведении спецоперации на Украине. С капитаном спецназа ГРУ Алексеем Глущаком простились родственники, друзья и представители областного военного комиссариата.

«Сегодня состоялось прощание с моим другом детства Алексеем Глущаком, который трагически погиб 8 марта на Украине при исполнении служебного долга. Мы были соседями. Его родители, чтобы дать сыну хорошее образование, специально переехали в Тюмень», — приводит информацию знакомой Глущака издание 72.RU.

Похороны состоялись в селе Тюнево в 30 километрах от Тюмени. Отмечается также, что у погибшего была семья — жена и сын.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. В Минобороны при этом заявляют, что потери с российской стороны «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам