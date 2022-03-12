14 марта рестораны сети McDonald’s приостанавливают работу в России Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Екатеринбурга стоят в очередях в ресторане быстрого питания McDonald’s перед закрытием, которое ожидается в понедельник, 14 марта. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из ресторана сети быстрого питания, который находится в районе улиц Малышева-Восточная.

«Туда лучше не заходить, там места нет свободного. Толпа», — передает корреспондент слова одного из вышедших из McDonald’s посетителей.

О приостановке работы сети ресторанов быстрого питания McDonald’s ранее заявил гендиректор Крис Кемпчински. Однако 9 марта — на следующий день после заявления — в Екатеринбурге рестораны не закрылись. Позже прошла информация о том, что McDonald’s закроет свои двери для посетителей 14 марта. Известно, что всего в России перестанет работать 850 ресторанах сети. Ранее было отмечено, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату.

Причиной закрытия сети McDonald’s Кемпчински называл ситуацию на Украине, где Россия проводит специальную операцию. Когда рестораны откроются вновь, не уточняется.

В McDonald’s — столпотворение перед закрытием Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

По словам посетителей, сюда лучше не заходить Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Фото: Владимир Жабриков, URA.RU