Жители Екатеринбурга стоят в очередях в ресторане быстрого питания McDonald’s перед закрытием, которое ожидается в понедельник, 14 марта. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из ресторана сети быстрого питания, который находится в районе улиц Малышева-Восточная.
«Туда лучше не заходить, там места нет свободного. Толпа», — передает корреспондент слова одного из вышедших из McDonald’s посетителей.
О приостановке работы сети ресторанов быстрого питания McDonald’s ранее заявил гендиректор Крис Кемпчински. Однако 9 марта — на следующий день после заявления — в Екатеринбурге рестораны не закрылись. Позже прошла информация о том, что McDonald’s закроет свои двери для посетителей 14 марта. Известно, что всего в России перестанет работать 850 ресторанах сети. Ранее было отмечено, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату.
Причиной закрытия сети McDonald’s Кемпчински называл ситуацию на Украине, где Россия проводит специальную операцию. Когда рестораны откроются вновь, не уточняется.
Жители Екатеринбурга стоят в очередях в ресторане быстрого питания McDonald’s перед закрытием, которое ожидается в понедельник, 14 марта. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из ресторана сети быстрого питания, который находится в районе улиц Малышева-Восточная. «Туда лучше не заходить, там места нет свободного. Толпа», — передает корреспондент слова одного из вышедших из McDonald’s посетителей. О приостановке работы сети ресторанов быстрого питания McDonald’s ранее заявил гендиректор Крис Кемпчински. Однако 9 марта — на следующий день после заявления — в Екатеринбурге рестораны не закрылись. Позже прошла информация о том, что McDonald’s закроет свои двери для посетителей 14 марта. Известно, что всего в России перестанет работать 850 ресторанах сети. Ранее было отмечено, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату. Причиной закрытия сети McDonald’s Кемпчински называл ситуацию на Украине, где Россия проводит специальную операцию. Когда рестораны откроются вновь, не уточняется.