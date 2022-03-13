Риэлтор рассказал, как правильно инвестировать в недвижимость

14 марта 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Недорогие квартиры в ближайшее время потеряют свою ценность Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 На фоне экономической действительности лучший способ сохранить свой капитал — покупка квартиры с ремонтом. Таким мнением поделился с URA.RU риэлтор Павел Боровиков. «Лучше всего купить квартиру с ремонтом, притом в сегменте бизнес-класса. Вкладываться сейчас в иные предложения недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения, не имеет смысла», — рассказал в разговоре с корреспондентом агентства Боровиков. Одной из основных причин бесполезности дешевых квартир он называет прошедший в 2021 году ажиотаж на квартиры в домах категорий эконом и комфорт, в некоторой степени обусловленный инвестиционными целями. Следовательно, когда-то их начнут продавать, а там, где много предложений и царит конкуренция, всегда трудно «набивать» цену, считает риэлтор. Ранее рынок недвижимости уже пополнился предложениями по переуступке договоров в строящихся домах Екатеринбурга. Эксперты рынка жилья города считают, что это первые реакции «инвесторов» на ситуацию, разворачивающуюся вокруг экономической обстановки в России. Аналитики Уральской палаты недвижимости по итогам 2021 года зафиксировали острый дефицит на вторичном рынке жилья, а затем и рост цен вследствии ограниченности предложения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На фоне экономической действительности лучший способ сохранить свой капитал — покупка квартиры с ремонтом. Таким мнением поделился с URA.RU риэлтор Павел Боровиков. «Лучше всего купить квартиру с ремонтом, притом в сегменте бизнес-класса. Вкладываться сейчас в иные предложения недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения, не имеет смысла», — рассказал в разговоре с корреспондентом агентства Боровиков. Одной из основных причин бесполезности дешевых квартир он называет прошедший в 2021 году ажиотаж на квартиры в домах категорий эконом и комфорт, в некоторой степени обусловленный инвестиционными целями. Следовательно, когда-то их начнут продавать, а там, где много предложений и царит конкуренция, всегда трудно «набивать» цену, считает риэлтор. Ранее рынок недвижимости уже пополнился предложениями по переуступке договоров в строящихся домах Екатеринбурга. Эксперты рынка жилья города считают, что это первые реакции «инвесторов» на ситуацию, разворачивающуюся вокруг экономической обстановки в России. Аналитики Уральской палаты недвижимости по итогам 2021 года зафиксировали острый дефицит на вторичном рынке жилья, а затем и рост цен вследствии ограниченности предложения.