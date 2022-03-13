Кадыров: чеченские силовики подошли к Киеву

Глава Чечни лично прибыл на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Они находятся в непосредственной близости от столицы Украины», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он отметил, что слухи об отступлении российских войск «сильно преувеличены». «Приказ действовать до полного уничтожения нациков все еще в силе», — подчеркнул Кадыров.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рамзан Кадыров прибыл на Украину. В распоряжении RT оказалось видео с докладом командиров подразделений Кадырову о ходе операции в ДНР.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии киевского режима против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное отношение к мирным жителям Украины. Армия РФ выводит из строя только военную инфраструктуру.