Минобороны: на Украине уничтожены 180 наемников-иностранцев

Российские военные уничтожили также крупную партию иностранных вооружений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные на Украине высокоточным оружием большой дальности уничтожили до 180 наемников-иностранцев и партию вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Утром 13 марта нанесен удар по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», — отмечается в ведомстве.

Сообщается также, что удару со стороны российской армии подвергся пункт подготовки солдат-наемников и база оружия, которая поступала из-за рубежа, уточняет Пятый канал. На месте также находилась военная техника. В ведомстве добавили, что уничтожение иностранцев, прибывших на Украину в качестве наемников, продолжится, пишет «Царьград».

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.

Киевским властям выдвинут ряд политических условий. Это законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, запрет размещать военные базы НАТО, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российской территорией, а ДНР и ЛНР — независимыми, дополняет деловое издание «Взгляд».

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