Кадыров раскрыл свое местоположение для украинской разведки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что находится в Гостомеле. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем telegram-канале, обращаясь к украинской разведке.
«Хромает ваша разведка… На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?», — написал Кадыров в своем Telegram.
Глава Чечни упрекнул разведку СБУ в плохой работе, т. к. иностранные инструкторы и военные советники проводили обучение по устаревшей методике. Кадыров заявил, что вскоре искать его не придется, так как политик сам найдет украинских бойцов. «Недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», — предупредил Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что находится в Гостомеле. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем telegram-канале, обращаясь к украинской разведке. «Хромает ваша разведка… На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?», — написал Кадыров в своем Telegram. Глава Чечни упрекнул разведку СБУ в плохой работе, т. к. иностранные инструкторы и военные советники проводили обучение по устаревшей методике. Кадыров заявил, что вскоре искать его не придется, так как политик сам найдет украинских бойцов. «Недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», — предупредил Кадыров. Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров приехал на Украину. Также стало известно, что подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева.