Кадыров раскрыл свое местоположение для украинской разведки

14 марта 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Кадыров сообщил, что находится вблизи Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что находится в Гостомеле. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем telegram-канале, обращаясь к украинской разведке. «Хромает ваша разведка… На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?», — написал Кадыров в своем Telegram. Глава Чечни упрекнул разведку СБУ в плохой работе, т. к. иностранные инструкторы и военные советники проводили обучение по устаревшей методике. Кадыров заявил, что вскоре искать его не придется, так как политик сам найдет украинских бойцов. «Недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», — предупредил Кадыров. Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров приехал на Украину. Также стало известно, что подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что находится в Гостомеле. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем telegram-канале, обращаясь к украинской разведке. «Хромает ваша разведка… На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?», — написал Кадыров в своем Telegram. Глава Чечни упрекнул разведку СБУ в плохой работе, т. к. иностранные инструкторы и военные советники проводили обучение по устаревшей методике. Кадыров заявил, что вскоре искать его не придется, так как политик сам найдет украинских бойцов. «Недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», — предупредил Кадыров. Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров приехал на Украину. Также стало известно, что подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева.