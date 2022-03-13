13 марта 2022

Кадыров раскрыл свое местоположение для украинской разведки

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров сообщил, что находится вблизи Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что находится в Гостомеле. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем telegram-канале, обращаясь к украинской разведке.

«Хромает ваша разведка… На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?», — написал Кадыров в своем Telegram.

Глава Чечни упрекнул разведку СБУ в плохой работе, т. к. иностранные инструкторы и военные советники проводили обучение по устаревшей методике. Кадыров заявил, что вскоре искать его не придется, так как политик сам найдет украинских бойцов. «Недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», — предупредил Кадыров.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров приехал на Украину. Также стало известно, что подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что находится в Гостомеле. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем telegram-канале, обращаясь к украинской разведке. «Хромает ваша разведка… На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?», — написал Кадыров в своем Telegram. Глава Чечни упрекнул разведку СБУ в плохой работе, т. к. иностранные инструкторы и военные советники проводили обучение по устаревшей методике. Кадыров заявил, что вскоре искать его не придется, так как политик сам найдет украинских бойцов. «Недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», — предупредил Кадыров. Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров приехал на Украину. Также стало известно, что подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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