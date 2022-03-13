13 марта 2022
12 марта 2022
11 марта 2022

Рестораны McDonald’s остаются открытыми для жителей Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, храм, фастфуд, макдоналдс, религия, большой златоуст, круглосуточная еда, православие
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге рестораны 14 марта не откроются Фото:
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В Екатеринбурге не закрылся ресторан McDonald’s, несмотря на объявления о закрытии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«„Макдоналдс“ на Малышева спокойно работает. Небольшая очередь в „МакАвто“, в зале сидят люди, на дверях никаких объявлений о закрытии нет», — рассказывает корреспондент агентства.

О приостановке работы ресторанов быстрого питания McDonald’s в России стало известно со слов гендиректора сети ресторанов Криса Кемпчински. Однако 9 марта — на следующий день после заявления — в Екатеринбурге рестораны не закрылись. Позже сообщалось, что McDonald’s закроет свои двери для посетителей 14 марта. Ранее было отмечено, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату. За день до оглашенной даты закрытия, 13 марта, посетители толпились в ресторанах сети в Екатеринбурге ради последнего ужина «Бигмаком».

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В Екатеринбурге не закрылся ресторан McDonald’s, несмотря на объявления о закрытии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «„Макдоналдс“ на Малышева спокойно работает. Небольшая очередь в „МакАвто“, в зале сидят люди, на дверях никаких объявлений о закрытии нет», — рассказывает корреспондент агентства. О приостановке работы ресторанов быстрого питания McDonald’s в России стало известно со слов гендиректора сети ресторанов Криса Кемпчински. Однако 9 марта — на следующий день после заявления — в Екатеринбурге рестораны не закрылись. Позже сообщалось, что McDonald’s закроет свои двери для посетителей 14 марта. Ранее было отмечено, что все 62 тысячи сотрудников сохранят свои места работы и зарплату. За день до оглашенной даты закрытия, 13 марта, посетители толпились в ресторанах сети в Екатеринбурге ради последнего ужина «Бигмаком».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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