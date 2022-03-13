Челябинск и Луганск предложили сделать городами-побратимами

Челябинцы хотят побрататься со столицей ЛНР (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатору Алексею Текслеру и мэру Челябинска Наталье Котовой предложили рассмотреть вопрос об объявлении Луганска городом-побратимом Челябинска. Соответствующее обращение направило им региональное отделение партии «Коммунисты России».

«Челябинск и Луганск должны стать городами-побратимами до 24 апреля 2022 года, то есть к всемирному дню породненных городов, который отмечается каждое последнее воскресенье апреля, начиная с 1963 года. Сейчас Челябинск имеет шесть иностранных городов-побратимов, а Луганск — четыре российских», — говорится в тексте документа (имеется в распоряжении URA.RU).

Как указывают коммунисты, в различные периоды истории Луганск и Челябинск имели статус «опорного края державы», снабжая российскую и советскую армии боеприпасами и продукцией металлургии. Также оба города являются крупными центрами машиностроения. Как добавили в пресс-службе партии, аналогичные предложения будут персонально направлены всем депутатам городской думы Челябинска.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, которую готовила Украина при поддержке стран НАТО. Перед этим РФ признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.

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