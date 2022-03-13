13 марта 2022
12 марта 2022
11 марта 2022

McDonald’s в Челябинске продолжает работу, несмотря на санкции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, круглосуточно, фастфуд, макдоналдс, питание
Все четыре ресторана в городе продолжают свою работу Фото:
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В Челябинске сеть ресторанов McDonald’s, несмотря на санкции, продолжает свою работу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

Все четыре отделения сети ресторанов в городе продолжают работать. В киномаксе «Урал» также, как и в ресторане на Кировке, с утра народа немного. Из ресторанов продолжает осуществляться доставка по сервису «Яндекс. Еда».

Ранее в McDonald’s сообщили, что сеть временно прекратит свою деятельность с 14 марта. В компании объяснили такое решение операционными, техническими и логистическими сложностями. Многие челябинские знаменитости порадовались новостям о закрытии сети ресторанов. По их словам, у россиян теперь появится возможность начать правильно питаться.

Общепит. Челябинск
Ресторан McDonald’s на Кировке в Челябинске
Фото:
Общепит. Челябинск
Из ресторана продолжает осуществляться доставка еды
Фото:

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В Челябинске сеть ресторанов McDonald’s, несмотря на санкции, продолжает свою работу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Все четыре отделения сети ресторанов в городе продолжают работать. В киномаксе «Урал» также, как и в ресторане на Кировке, с утра народа немного. Из ресторанов продолжает осуществляться доставка по сервису «Яндекс. Еда». Ранее в McDonald’s сообщили, что сеть временно прекратит свою деятельность с 14 марта. В компании объяснили такое решение операционными, техническими и логистическими сложностями. Многие челябинские знаменитости порадовались новостям о закрытии сети ресторанов. По их словам, у россиян теперь появится возможность начать правильно питаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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