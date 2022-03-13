Все четыре ресторана в городе продолжают свою работу Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске сеть ресторанов McDonald’s, несмотря на санкции, продолжает свою работу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

Все четыре отделения сети ресторанов в городе продолжают работать. В киномаксе «Урал» также, как и в ресторане на Кировке, с утра народа немного. Из ресторанов продолжает осуществляться доставка по сервису «Яндекс. Еда».

Ранее в McDonald’s сообщили, что сеть временно прекратит свою деятельность с 14 марта. В компании объяснили такое решение операционными, техническими и логистическими сложностями. Многие челябинские знаменитости порадовались новостям о закрытии сети ресторанов. По их словам, у россиян теперь появится возможность начать правильно питаться.

Ресторан McDonald’s на Кировке в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из ресторана продолжает осуществляться доставка еды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU