Российский блогер поблагодарила США за закрытие McDonald’s. Видео

10 марта 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Челябинский Instagram-блогер Наталья Краснова поблагодарила США и Евросоюз за закрытие в России ресторанов сети McDonald’s. В своем видео в социальных сетях Краснова на английском языке обратилась к американцам и отметила, что из-за санкций россияне станут здоровее и крепче. «Американские друзья, спасибо, что переживаете за наше здоровье и убрали из России свои Макдональдсы, КФС и кока-колы. Теперь к лету мы станем здоровыми, крепкими», — говорит Краснова. Блогер добавила, что в свою очередь Россия также поможет американцам начать вести здоровый образ жизни. Краснова отметила, что после отмены поставок российского газа, американцы будут вынуждены отказаться от автомобилей, и ходить пешком. В конце своего обращения Краснова пожелала американцам здоровья. Ранее компания McDonald’s заявила, что временно приостановит работу своих ресторанов в России из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Прекратят свою деятельность 850 ресторанов. В компании отметили, что за сотрудниками сохранят рабочие места и зарплаты. Краснова известна своим обращением к президенту РФ Владимиру Путину. В 2018 году блогер поинтересовалась у президента, когда блогинг станет профессией. Путин пояснил, что если речь идет о постоянной работе, то государство настроено на то, чтобы формализовать это соответствующим образом.