McDonald’s назвал дату закрытия ресторанов в России

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Макдональдс пока работает. Тюмень, макдоналдс, макдональдс, mcdonalds
У россиян есть еще несколько дней, чтобы посетить McDonald’s Фото:

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 14 марта временно приостановит работу по всей России. У россиян есть несколько дней, чтобы посетить рестораны сети.

«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями, компания McDonald’s с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Таким образом, у россиян есть еще несколько дней на посещение этих ресторанов.

Ранее, сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин нашли замену IKEA и McDonald’s. Они призвали россиян заменить их отечественным производством.

Власти РФ нашли способ избежать резкого роста безработицы из-за решения ряда западных компаний приостановить свою деятельность в России. Для этого Минэкономразвития по поручению премьер-министра Михаила Мишустина разработало специальный механизм, который обеспечит работу иностранных предприятий, даже если это противоречит воле их владельцев.

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 14 марта временно приостановит работу по всей России. У россиян есть несколько дней, чтобы посетить рестораны сети. «В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями, компания McDonald’s с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Таким образом, у россиян есть еще несколько дней на посещение этих ресторанов. Ранее, сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин нашли замену IKEA и McDonald’s. Они призвали россиян заменить их отечественным производством. Власти РФ нашли способ избежать резкого роста безработицы из-за решения ряда западных компаний приостановить свою деятельность в России. Для этого Минэкономразвития по поручению премьер-министра Михаила Мишустина разработало специальный механизм, который обеспечит работу иностранных предприятий, даже если это противоречит воле их владельцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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