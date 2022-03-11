Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 14 марта временно приостановит работу по всей России. У россиян есть несколько дней, чтобы посетить рестораны сети.
«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями, компания McDonald’s с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Таким образом, у россиян есть еще несколько дней на посещение этих ресторанов.
Ранее, сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин нашли замену IKEA и McDonald’s. Они призвали россиян заменить их отечественным производством.
Власти РФ нашли способ избежать резкого роста безработицы из-за решения ряда западных компаний приостановить свою деятельность в России. Для этого Минэкономразвития по поручению премьер-министра Михаила Мишустина разработало специальный механизм, который обеспечит работу иностранных предприятий, даже если это противоречит воле их владельцев.
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 14 марта временно приостановит работу по всей России. У россиян есть несколько дней, чтобы посетить рестораны сети. «В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями, компания McDonald’s с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Таким образом, у россиян есть еще несколько дней на посещение этих ресторанов. Ранее, сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин нашли замену IKEA и McDonald’s. Они призвали россиян заменить их отечественным производством. Власти РФ нашли способ избежать резкого роста безработицы из-за решения ряда западных компаний приостановить свою деятельность в России. Для этого Минэкономразвития по поручению премьер-министра Михаила Мишустина разработало специальный механизм, который обеспечит работу иностранных предприятий, даже если это противоречит воле их владельцев.