McDonald’s назвал дату закрытия ресторанов в России 11 марта 2022 в 15:18 Размер текста - 17 + У россиян есть еще несколько дней, чтобы посетить McDonald’s Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 14 марта временно приостановит работу по всей России. У россиян есть несколько дней, чтобы посетить рестораны сети. «В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями, компания McDonald’s с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Таким образом, у россиян есть еще несколько дней на посещение этих ресторанов. Ранее, сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин нашли замену IKEA и McDonald’s. Они призвали россиян заменить их отечественным производством. Власти РФ нашли способ избежать резкого роста безработицы из-за решения ряда западных компаний приостановить свою деятельность в России. Для этого Минэкономразвития по поручению премьер-министра Михаила Мишустина разработало специальный механизм, который обеспечит работу иностранных предприятий, даже если это противоречит воле их владельцев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 14 марта временно приостановит работу по всей России. У россиян есть несколько дней, чтобы посетить рестораны сети. «В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями, компания McDonald’s с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Таким образом, у россиян есть еще несколько дней на посещение этих ресторанов. Ранее, сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин нашли замену IKEA и McDonald’s. Они призвали россиян заменить их отечественным производством. Власти РФ нашли способ избежать резкого роста безработицы из-за решения ряда западных компаний приостановить свою деятельность в России. Для этого Минэкономразвития по поручению премьер-министра Михаила Мишустина разработало специальный механизм, который обеспечит работу иностранных предприятий, даже если это противоречит воле их владельцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям