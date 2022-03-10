Челябинский шоумен не хочет возвращения зарубежных компаний в РФ. Видео

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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, ярушин станислав
Станислав Ярушин считает, что без иностранных компаний станет лучше Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинский шоумен Станислав Ярушин выступил против возвращения иностранных компаний на российский рынок. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал видео, в котором сообщил, что в России есть масса способов замещения иностранных товаров.

«Брендовые магазины одежды, вы собрались открываться? Я против! Вашу одноразовую одежду носить невозможно. Наши российские дизайнеры в несколько раз лучше могут сделать, но они не могут выйти на рынок из-за того, что ТРК заполонили какие- величайшие бренды», — сказал Ярушин в своем видео.

Шоумен добавил, что радуется закрытию ресторанов McDonald’s в России. По его мнению, в каждом российском дворе живет бабушка, которая приготовит намного вкуснее и полезнее. А после остановки деятельности крупных косметических брендов в РФ россияне, по мнению Ярушина, вспомнят, как пахнет настоящий русский мужик.

После начавшейся 24 февраля спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины целый ряд зарубежных компаний принял решение бойкотировать российский рынок, и прекратил свою деятельность в России. Временно прекратили свою работу такие компании как Estee Lauder, IBM, PepsiCo, Inditex.

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Челябинский шоумен Станислав Ярушин выступил против возвращения иностранных компаний на российский рынок. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал видео, в котором сообщил, что в России есть масса способов замещения иностранных товаров. «Брендовые магазины одежды, вы собрались открываться? Я против! Вашу одноразовую одежду носить невозможно. Наши российские дизайнеры в несколько раз лучше могут сделать, но они не могут выйти на рынок из-за того, что ТРК заполонили какие- величайшие бренды», — сказал Ярушин в своем видео. Шоумен добавил, что радуется закрытию ресторанов McDonald’s в России. По его мнению, в каждом российском дворе живет бабушка, которая приготовит намного вкуснее и полезнее. А после остановки деятельности крупных косметических брендов в РФ россияне, по мнению Ярушина, вспомнят, как пахнет настоящий русский мужик. После начавшейся 24 февраля спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины целый ряд зарубежных компаний принял решение бойкотировать российский рынок, и прекратил свою деятельность в России. Временно прекратили свою работу такие компании как Estee Lauder, IBM, PepsiCo, Inditex.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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