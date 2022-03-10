Челябинский шоумен Станислав Ярушин выступил против возвращения иностранных компаний на российский рынок. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал видео, в котором сообщил, что в России есть масса способов замещения иностранных товаров.
«Брендовые магазины одежды, вы собрались открываться? Я против! Вашу одноразовую одежду носить невозможно. Наши российские дизайнеры в несколько раз лучше могут сделать, но они не могут выйти на рынок из-за того, что ТРК заполонили какие- величайшие бренды», — сказал Ярушин в своем видео.
Шоумен добавил, что радуется закрытию ресторанов McDonald’s в России. По его мнению, в каждом российском дворе живет бабушка, которая приготовит намного вкуснее и полезнее. А после остановки деятельности крупных косметических брендов в РФ россияне, по мнению Ярушина, вспомнят, как пахнет настоящий русский мужик.
После начавшейся 24 февраля спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины целый ряд зарубежных компаний принял решение бойкотировать российский рынок, и прекратил свою деятельность в России. Временно прекратили свою работу такие компании как Estee Lauder, IBM, PepsiCo, Inditex.
Челябинский шоумен Станислав Ярушин выступил против возвращения иностранных компаний на российский рынок. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал видео, в котором сообщил, что в России есть масса способов замещения иностранных товаров. «Брендовые магазины одежды, вы собрались открываться? Я против! Вашу одноразовую одежду носить невозможно. Наши российские дизайнеры в несколько раз лучше могут сделать, но они не могут выйти на рынок из-за того, что ТРК заполонили какие- величайшие бренды», — сказал Ярушин в своем видео. Шоумен добавил, что радуется закрытию ресторанов McDonald’s в России. По его мнению, в каждом российском дворе живет бабушка, которая приготовит намного вкуснее и полезнее. А после остановки деятельности крупных косметических брендов в РФ россияне, по мнению Ярушина, вспомнят, как пахнет настоящий русский мужик. После начавшейся 24 февраля спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины целый ряд зарубежных компаний принял решение бойкотировать российский рынок, и прекратил свою деятельность в России. Временно прекратили свою работу такие компании как Estee Lauder, IBM, PepsiCo, Inditex.