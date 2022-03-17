Врач назвала замену исчезнувшим таблеткам для щитовидной железы

Врачи ждут поступления индийских препаратов на российский рынок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исчезнувшие из аптек препараты для щитовидной железы L-тироксин и эутирокс можно временно заменить успокоительными и L-тирозином. Об этом URA.RU рассказала врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

«Если кто-то не успел закупиться, можно заменить. Нужно обязательно успокоительное, потому что щитовидка отвечает за метаболизм и, естественно, она будет расшатывать вегетативную нервную систему. Она дает плаксивость, перемены настроения, апатию, там много симптомов. Второе — можно попить L-тирозин. Это аминокислота, она есть в нашем организме и помогает правильной выработке гормонов щитовидной железы. Вместо L-тироксина и эутирокса можно сделать индивидуальную подборку по витаминному комплексу. Необходимо пойти и поговорить с эндокринологом», — порекомендовала Ирина Филатова.

Она призвала прекратить панически скупать лекарства в аптеках. «У нас фармацевтические запасы, как и стратегические запасы продовольствия на время ЧС и ЧП всегда есть. Резервы распакуются. Проблема не в том, что нет препаратов, а в том, что люди приходят, скупают по 5-10 пачек», — добавила врач. По ее словам, российские фарм-компании уже начали работу по производству наших лекарств-аналогов. Эндокринолог не исключила поступлений лекарств из других стран. «Если начнем из Индии возить, все будет хорошо. Индийские препараты даже круче, чем американские или французские. Они из натуральных продуктов готовятся», — отметила Филатова.

В России объем продаж лекарств увеличился на 50% в первую неделю после начала спецоперации РФ на Украине (с 28 февраля по 6 марта). Научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, главврач клиник университета Николай Измалков предупредил, что паническая скупка лекарств может вызвать искусственный дефицит. Постепенно в разных регионах РФ начали сообщать о нехватке ряда препаратов, включая L-тироксин и эутирокс.

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