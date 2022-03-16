Аналитик: УГМК из-за санкций уйдет в Китай. «Но не без потерь»

16 марта 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Пошлины сделают невыгодными поставки меди в Англию Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введенные минфином Великобритании повышенные пошлины для российских импортеров цветных и драгметаллов могут привести к тому, что УГМК уйдет на рынок Азии. Такое мнение высказал URA.RU аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. «Может помочь переориентация на азиатский рынок, все-таки основной потребитель меди в мире — Китай. Но не без потерь по ценам — придется демпинговать, потому что китайцы — очень жесткие переговорщики, ничего дорого не покупают» — пояснил экономист. По его словам, менее критично для компании недавнее решение Лондонского рынка драгоценных металлов (LBMA) о лишении завода «Уралэлектромедь» (ключевой актив УГМК) статуса надежного поставщика. Как рассказал Калачев, предприятие попало под санкции из-за претензий к российским банкам. «ВТБ и „Открытие“, с которыми работал завод, попали под финансовые санкции, и рикошетом прилетело „Уралэлектромеди“. Эта мера особо вреда не причинит. Это только марка. А сейчас репутационные риски настолько велики, что она уже не имеет особого значения», — пояснил аналитик. Обойти это решение предприятие не сможет, поскольку по законодательству РФ экспорт драгметаллов ведется через российские банки, имеющие специальную лицензию. Сейчас все они под санкциями. Аналитик добавил, что в 2022 году ЦБ вернулся к практике закупок золота и отменил НДС на покупку драгметаллов для физлиц, что должно было поддержать аффинажные заводы. Однако спрос на инвестиции в золото оказался так высок, что 15 марта регулятор приостановил покупку золота у банков. В пресс-службе самой УГМК воздержались от комментариев. Великобритания ввела 35-процентные тарифы сверх текущих пошлин на ввоз ряда российских товаров, в том числе меди, алюминия, серебра и свинца. Ранее Еврокомиссия готовила запрет на импорт российской меди, но этот металл стал исключением. 14 марта миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев предварительно вышли из советов директоров и перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК и трех структур холдинга. УГМК — один из крупнейших производителей катодной меди. На нее приходится около 40% российского производства. На аффинажном производстве «Уралэлектромеди» выпускают золото и серебро в слитках, а также свинец, селен и концентрат металлов платиновой группы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Введенные минфином Великобритании повышенные пошлины для российских импортеров цветных и драгметаллов могут привести к тому, что УГМК уйдет на рынок Азии. Такое мнение высказал URA.RU аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. «Может помочь переориентация на азиатский рынок, все-таки основной потребитель меди в мире — Китай. Но не без потерь по ценам — придется демпинговать, потому что китайцы — очень жесткие переговорщики, ничего дорого не покупают» — пояснил экономист. По его словам, менее критично для компании недавнее решение Лондонского рынка драгоценных металлов (LBMA) о лишении завода «Уралэлектромедь» (ключевой актив УГМК) статуса надежного поставщика. Как рассказал Калачев, предприятие попало под санкции из-за претензий к российским банкам. «ВТБ и „Открытие“, с которыми работал завод, попали под финансовые санкции, и рикошетом прилетело „Уралэлектромеди“. Эта мера особо вреда не причинит. Это только марка. А сейчас репутационные риски настолько велики, что она уже не имеет особого значения», — пояснил аналитик. Обойти это решение предприятие не сможет, поскольку по законодательству РФ экспорт драгметаллов ведется через российские банки, имеющие специальную лицензию. Сейчас все они под санкциями. Аналитик добавил, что в 2022 году ЦБ вернулся к практике закупок золота и отменил НДС на покупку драгметаллов для физлиц, что должно было поддержать аффинажные заводы. Однако спрос на инвестиции в золото оказался так высок, что 15 марта регулятор приостановил покупку золота у банков. В пресс-службе самой УГМК воздержались от комментариев. Великобритания ввела 35-процентные тарифы сверх текущих пошлин на ввоз ряда российских товаров, в том числе меди, алюминия, серебра и свинца. Ранее Еврокомиссия готовила запрет на импорт российской меди, но этот металл стал исключением. 14 марта миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев предварительно вышли из советов директоров и перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК и трех структур холдинга. УГМК — один из крупнейших производителей катодной меди. На нее приходится около 40% российского производства. На аффинажном производстве «Уралэлектромеди» выпускают золото и серебро в слитках, а также свинец, селен и концентрат металлов платиновой группы.