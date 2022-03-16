В России завели первые уголовные дела о фейках про спецоперацию

Следователи возбудили уголовное дело против Вероники Белоцерковской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России начали заводить первые уголовные дела о фейках про спецоперацию России на Украине, по этой статье обвинили издателя журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ (СК).

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил Российской Федерации)», — сообщается на сайте СК.

Белоцерковская опубликовала в соцсети Instagram (внесен в список запрещенных в РФ сайтов) ложную информацию об уничтожении российской армией городов и гражданского населения Украины. У следователей есть информация, что она уехала из России, поэтому в СК решают вопрос об объявлении обвиняемой в международный розыск.

Также дела возбудили в регионах. В Томской области обвинили жительницу Северска и жителя Томска. Подозреваемые разместили в соцсетях и мессенджерах фейки о потерях российской армии и о действиях военных в ходе спецоперации.

Закон о фейках про действия российских военных начал действовать 5 марта 2022 года. Новая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает РАПСИ. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. Целями стали денацификация и демилитаризация, заявлял российский президент Владимир Путин.

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