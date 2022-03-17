Российский бизнесмен хочет отсудить у IKEA квадриллион рублей

Бизнесмен заявил, что его бизнес пострадал из-за закрытия магазина в РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Петербургский бизнесмен Константин Куккоев подал иск на сумму один квадриллион рублей к приостановившей продажи в России шведской компании IKEA. Куккоев заявил, что часто закупал в сети мебель для своей компании.

«Этот человек (Куккоев — прим. URA.RU) хочет квадриллион рублей. Петербургский бизнесмен Константин Куккоев подал иск на эту сумму к сбежавшей из России «Икее», — сообщает telegram-канал Mash.

Бизнесмен добавил, что приобретал в IKEA не только уютные вещи для дома, но и мебель для компании, которая занимается дизайном и ремонтом квартир. Куккоев заявил, что не может спать из-за переживаний.

Ранее сообщалось, что IKEA приостановила продажи в России и Беларуси. В компании подчеркнули, что пошли на такой шаг из-за спецоперации РФ на Украине.