Эксперт выразил мнение, что YouTube ждет судьба Instagram Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram

Видео-хостинг YouTube в России могут заблокировать вслед за социальной сетью Instagram (внесена в список запрещенных в РФ сайтов). Такое предположение высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Есть полное ощущение, что в ближайшее время YouTube точно так же, как и Instagram, будет заблокирован, это вопрос времени», — заявил Зыков в интервью телеканалу 360. Эксперт добавил, что YouTube для россиян — это второй телевизор, а для кого-то и вовсе его замена, поэтому есть надежда, что блокировки не будет.

Ранее сообщалось, что Instagram в России полностью заблокировали. Также под блокировку попала социальная сеть Facebook.