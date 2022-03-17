В России предрекли блокировку YouTube вслед за Instagram. «В ближайшее время»

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Эксперт выразил мнение, что YouTube ждет судьба Instagram Фото:
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Блокировка Facebook и Instagram

Видео-хостинг YouTube в России могут заблокировать вслед за социальной сетью Instagram (внесена в список запрещенных в РФ сайтов). Такое предположение высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Есть полное ощущение, что в ближайшее время YouTube точно так же, как и Instagram, будет заблокирован, это вопрос времени», — заявил Зыков в интервью телеканалу 360. Эксперт добавил, что YouTube для россиян — это второй телевизор, а для кого-то и вовсе его замена, поэтому есть надежда, что блокировки не будет.

Ранее сообщалось, что Instagram в России полностью заблокировали. Также под блокировку попала социальная сеть Facebook.

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Видео-хостинг YouTube в России могут заблокировать вслед за социальной сетью Instagram (внесена в список запрещенных в РФ сайтов). Такое предположение высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Есть полное ощущение, что в ближайшее время YouTube точно так же, как и Instagram, будет заблокирован, это вопрос времени», — заявил Зыков в интервью телеканалу 360. Эксперт добавил, что YouTube для россиян — это второй телевизор, а для кого-то и вовсе его замена, поэтому есть надежда, что блокировки не будет. Ранее сообщалось, что Instagram в России полностью заблокировали. Также под блокировку попала социальная сеть Facebook.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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