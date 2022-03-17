Продукция Apple в интернет-магазинах РФ подорожала до 142%

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Продукция Apple сильно выросла в цене Фото:

Ноутбуки американской корпорации Apple в российских интернет-магазинах подорожали на 46-142% за три недели, также цена выросла на телефоны и планшеты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса сравнения товаров и цен Price.ru.

«Популярные модели ноутбуков Apple в российских онлайн-магазинах за три недели подорожали на 46-142%, цена на самые продаваемые iPhone поднялась на 24-34%, а планшетов — на 13-34%», — следует из исследования. Результаты есть в распоряжении РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что банки начали отключать пользователей от магазина приложений App Store. Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России.

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Ноутбуки американской корпорации Apple в российских интернет-магазинах подорожали на 46-142% за три недели, также цена выросла на телефоны и планшеты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса сравнения товаров и цен Price.ru. «Популярные модели ноутбуков Apple в российских онлайн-магазинах за три недели подорожали на 46-142%, цена на самые продаваемые iPhone поднялась на 24-34%, а планшетов — на 13-34%», — следует из исследования. Результаты есть в распоряжении РИА «Новости». Ранее сообщалось, что банки начали отключать пользователей от магазина приложений App Store. Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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