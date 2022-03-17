В Хорватии арестовали одну из самых дорогих яхт в мире Фото: Нина Калинина © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Хорвании была арестована яхта Royal Romance, принадлежащая председателю украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Яхта Royal Romance входит в пятерку крупнейших и дорогих судов мира. Расходы на ее содержание оцениваются в 20 млн долларов.

«Яхта Royal Romance, которая находится в порту Риеки, заблокирована. Это означает, что яхта не может покинуть свое текущее положение. Это следствие санкций, наложенных Европейским союзом на Россию. Владельцем этого 92-метрового судна формально до марта прошлого года был украинский политик и миллиардер Виктор Медведчук», — сообщает Хорватское издание Novi list.

Помимо этого яхта Ragnar принадлежащая гендиректору «Норникеля» Владимиру Стржалковскому не может покинуть порт города Нарвик в Норвегии. Местные поставщики отказываются предоставить судну топливо.

«Мы хотим покинуть Нарвик. Планировали уплыть на прошлой неделе, но ни один поставщик не хочет продавать нам топливо, поэтому сейчас мы здесь заблокированы», — приводит слова капитана яхты Роба Ланкастера Норвежская вещательная корпорация NRK.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Испании наложили арест на яхту одного из представителя крупного бизнеса РФ. Ее стоимость оценивается в 140 млн долларов.

Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявил, что санкции против России ввели бы и без этого события. После глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва подготовила ответные ограничения в отношении Запада.

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