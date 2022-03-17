Рогозин назвал Байдена «кровавым стариком»

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Именно Джо Байден предложил бомбить Белград, отметил Дмитрий Рогозин Фото:

Президент США Джо Байден является «кровавым стариком», который предложил бомбить Белград. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале.

«Может Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае. На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил», — написал Рогозин.

Бомбардировки Югославии производились силами НАТО с 24 марта по 10 июня 1999 год. Причиной вмешательства войск НАТО западная пресса называет волну этнических чисток в регионе. За время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 1700 человек, в том числе почти 400 детей.

Ранее Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «военным преступником». Он также назвал президента «парнем с ядерным оружием и без друзей».

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Президент США Джо Байден является «кровавым стариком», который предложил бомбить Белград. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. «Может Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае. На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил», — написал Рогозин. Бомбардировки Югославии производились силами НАТО с 24 марта по 10 июня 1999 год. Причиной вмешательства войск НАТО западная пресса называет волну этнических чисток в регионе. За время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 1700 человек, в том числе почти 400 детей. Ранее Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «военным преступником». Он также назвал президента «парнем с ядерным оружием и без друзей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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