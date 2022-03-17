ФАС начала проверку поставок сахара в магазины

17 марта 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

ФАС стали проверять цепочки поставок сахара в розничные магазины Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины. Там сообщили, что по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова они проверят цепочки поставок сахара в магазины, так они не допустят задержки отгрузок. «Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — говорится в пресс-релизе на сайте ФАС. Участникам рынка напомнили, что недопустимо необоснованно завышать цены и создавать искусственный дефицит. Они подчеркнули, что проверят не только производителей сахара и ритейлеров, но и посредников. Данные о возможных нарушениях будут переданы в надзорные органы. В Росстате рассказали, что в российских магазинах на фоне паники выросли цены на сахар, рис и гречку. Так, в Москве пенсионерки подрались в магазине за сахар. Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба разработают предложения по урегулированию стоимости сахара. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФАС следить за ситуацией с ценами. Ранее он заявлял, что нужно исключить ручное вмешательство в цены. Он подчеркнул, что к стабилизации цен должно привести увеличение предложения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины. Там сообщили, что по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова они проверят цепочки поставок сахара в магазины, так они не допустят задержки отгрузок. «Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — говорится в пресс-релизе на сайте ФАС. Участникам рынка напомнили, что недопустимо необоснованно завышать цены и создавать искусственный дефицит. Они подчеркнули, что проверят не только производителей сахара и ритейлеров, но и посредников. Данные о возможных нарушениях будут переданы в надзорные органы. В Росстате рассказали, что в российских магазинах на фоне паники выросли цены на сахар, рис и гречку. Так, в Москве пенсионерки подрались в магазине за сахар. Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба разработают предложения по урегулированию стоимости сахара. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФАС следить за ситуацией с ценами. Ранее он заявлял, что нужно исключить ручное вмешательство в цены. Он подчеркнул, что к стабилизации цен должно привести увеличение предложения.