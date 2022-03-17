Коляда отказался от пьесы американского писателя

Николай Коляда посчитал, что правообладатели назначили большую цену за использование прав на спектакль Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Знаменитый уральский драматург Николай Коляда не смог заплатить правообладателям за спектакль «Кошка на раскаленной крыше» по пьесе американского писателя Теннесси Уильямса. Об этом режиссер сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С 1 января объявились правообладатели [Теннесси] Уильямса в России. Потребовали за „Трамвай ‚Желание‘ 100 долларов и 7% со спектаклей (мы его играем 13 лет), а за ‚Кошку‘ потребовали 500 долларов и 7% со спектаклей“, — написал Коляда. Он сообщил, что за спектакль „Трамвай ‚Желание‘ театр заплатил полностью, и он будет доступен зрителям.

Постановку «Кошка на раскаленной крыше» пришлось все же вывести из репертуара из-за угроз со стороны правообладателей. «Снимайте спектакль, мы будем следить в соцсетях, чтобы вы не играли», — сообщили представители прав на произведения Уильямса. Драматург Коляда сообщил, что у него нет денег, и отказался показывать постановку, которую зрители могли видеть в течение последних семи лет на сцене «Коляда-театр».

Ранее курс доллара начал меняться из-за ситуации в геополитике. Утром 24 февраля Россия начала проводить спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации соседней страны. По данным Кремля, в планы не входит оккупация страны.

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