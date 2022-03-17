Матч ТВ и федеральные VIP меняют расписание Паралимпиады в ХМАО

17 марта 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

На соревнованиях работает несколько бригад единственного спортивного федерального канала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Расписание соревнований на зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО) изменят ради телеканала «Матч ТВ» и федеральных чиновников. Об этом 17 марта объявил директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко. «Поступила просьба от Матч ТВ и Министерства спорта РФ о переносе части соревнований. Сейчас по всем видам спорта внесем корректировки, примерно к 15:00 будет окончательное расписание всех дней соревнований», — сообщил Радченко. Источник URA.RU среди организаторов сообщил, что на мероприятие сейчас ждут гостей из Москвы. «Возможно, как раз приедут к выходным. Кроме того, изменения учитывают и то, что жителям и гостям Ханты-Мансийска будет просто удобнее в выходной, а не будний день сходить на столь важное мероприятие», — рассказал инсайдер. По словам представителя одной из сборных, для них изменения стали неожиданностью. У некоторых спортсменов билеты вылета из ХМАО куплены на тот день, на который теперь назначены официальные старты: «Например, завтра будут старты у горнолыжников. Но официально в зачет пойдут слепые. А только 19-го пойдут те, у кого поражение опорно-двигательного аппарата. 19-го самые важные старты, потому что приедет губернатор. Еще была просьба с Кремля», — уточнил он. 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. В соревнованиях примут участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. На Играх ожидаются приезды помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Кроме того, на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске выступят певицы Ирина Дубцова и Валерия. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Расписание соревнований на зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО) изменят ради телеканала «Матч ТВ» и федеральных чиновников. Об этом 17 марта объявил директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко. «Поступила просьба от Матч ТВ и Министерства спорта РФ о переносе части соревнований. Сейчас по всем видам спорта внесем корректировки, примерно к 15:00 будет окончательное расписание всех дней соревнований», — сообщил Радченко. Источник URA.RU среди организаторов сообщил, что на мероприятие сейчас ждут гостей из Москвы. «Возможно, как раз приедут к выходным. Кроме того, изменения учитывают и то, что жителям и гостям Ханты-Мансийска будет просто удобнее в выходной, а не будний день сходить на столь важное мероприятие», — рассказал инсайдер. По словам представителя одной из сборных, для них изменения стали неожиданностью. У некоторых спортсменов билеты вылета из ХМАО куплены на тот день, на который теперь назначены официальные старты: «Например, завтра будут старты у горнолыжников. Но официально в зачет пойдут слепые. А только 19-го пойдут те, у кого поражение опорно-двигательного аппарата. 19-го самые важные старты, потому что приедет губернатор. Еще была просьба с Кремля», — уточнил он. 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. В соревнованиях примут участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. На Играх ожидаются приезды помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Кроме того, на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске выступят певицы Ирина Дубцова и Валерия. Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев.