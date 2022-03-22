Риелторы заявили о снижении цен на квартиры в России

Скидки на квартиры на вторичном рынке уже составляют 10-15% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за сложившейся ситуации с высокой ключевой ставкой, а также ипотечной ставкой в 18% на вторичное жилье, цены на квартиры в России могут снизиться в среднем на 25-30% уже к лету этого года. Такое заявление URA.RU сделал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Одни собственники пытаются продать объекты максимально дорого, поднимают цены и в итоге теряют покупателей, другие становятся более лояльными к торгу, и сейчас скидки на квартиры доходят до 10-15% от изначально заявленной цены. Для части объектов есть дельта для снижения стоимости. Если кризис будет иметь затяжной характер, нельзя исключать снижения стоимости квартир на рынке вторичного жилья на 25-30%. Это не сможет не отразиться и на рынке новостроек», — считает эксперт.

По его словам, из-за более привлекательной ипотечной ставки спрос на новостройки остается высоким, ведь льготные программы до сих пор действуют. Поэтому отрицательной динамики снижения средней цены в России пока что не наблюдается. Однако из-за удорожания строительных материалов в будущем квартиры на первичном рынке могут стать меньше по площади, предполагает Хусаинов.

С коллегой согласен риелтор Павел Боровиков. Однако он считает, что причина снижения цены на часть объектов будет в другом. «Ипотечный бум 2020—2021 годов скажется на тех, кто брал ипотеку на 2-3 квартиры для инвестирования. Не все из них смогут выстоять — часть заемщиков потеряет работу, и на рынке недвижимости появится много объектов комфорт- и эконом-класса в новостройках без ремонта либо по договору переуступки. Это может понизить цены на часть квартир в этом сегменте», — отметил он в разговоре с URA.RU.

Специалист пояснил, что новостройки бизнес-класса с евроремонтом, наоборот, будут дорожать. Такие объекты точно не потеряют в цене, ведь сделать подобный ремонт из-за удорожания строительных материалов будет просто невозможно, уверен он.

Ранее стало известно, что в России на 30% вырос спрос на загородное жилье и землю. Эту тенденцию заметили участники рынка недвижимости. Так, спрос на готовые загородные дома вырос на 20—25%. Генеральный директор агентства недвижимости VSN Realty Яна Глазунова пояснила, что подобная ситуация была в прошлые кризисы, например, в пандемию.

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