Кремль: заявления Байдена являются личным оскорблением Путина

18 марта 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

В Кремле назвали слова президента США Джо Байдена о российском лидере личным оскорблением Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявления президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине в Кремле назвали «личными оскорблениями». Агрессивная риторика Байдена связана, вероятно, с его утомляемостью и забывчивостью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU «Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически являются личными оскорблениями в адрес президента Путина. Эти заявления уже фактически ежедневно делает президент США Байден. Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит к агрессивными высказываниям, мы не будем давать каких-то резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности», — заявил Песков. Президент США Джо Байден грубо выразился в отношении президента Путина, назвал его «кровавым диктатором и чистейшим головорезом». Днем ранее он назвал Путина «военным преступником», год назад — «убийцей». Дмитрий Песков заявил URA.RU, что такие слова «непозволительны, недопустимы и непростительны» для президента страны, которая сбросила ядерные бомбы в 1945 году на побежденную Японию, а позже на протяжении многих лет бомбило государства в разных точках мира. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявления президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине в Кремле назвали «личными оскорблениями». Агрессивная риторика Байдена связана, вероятно, с его утомляемостью и забывчивостью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU «Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически являются личными оскорблениями в адрес президента Путина. Эти заявления уже фактически ежедневно делает президент США Байден. Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит к агрессивными высказываниям, мы не будем давать каких-то резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности», — заявил Песков. Президент США Джо Байден грубо выразился в отношении президента Путина, назвал его «кровавым диктатором и чистейшим головорезом». Днем ранее он назвал Путина «военным преступником», год назад — «убийцей». Дмитрий Песков заявил URA.RU, что такие слова «непозволительны, недопустимы и непростительны» для президента страны, которая сбросила ядерные бомбы в 1945 году на побежденную Японию, а позже на протяжении многих лет бомбило государства в разных точках мира.