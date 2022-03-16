В Кургане застройщик Павел Жданов (в центре) запомнился серией скандалов, связанных с дольщиками Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший глава областного МЧС Олег Рожков помогал скандальному застройщику Павлу Жданову в строительстве домов. Об этом URA.RU рассказал экс-сотрудник мэрии Кургана, в присутствии которого проходило обсуждение. Жданов связан с серией скандалов с дольщиками. При этом представитель Рожкова отрицает возможность каких-либо договоренностей.

Экс-сотрудник администрации уверяет, что Рожков (в то время начальник управления госпожнадзора МЧС России) мог согласовывать строительство новых объектов с застройщиками на совещаниях в мэрии. «Позднее он ставил подчиненных сотрудников уже перед фактом. Например, на совещании под председательством мэра Анатолия Ельчанинова [был главой до 2009 года] с участием представителей администрации, руководителя строительной компании СМУ КПД Павла Жданова, Рожков пообещал Жданову согласовать строительство в кратчайшие сроки», — рассказал инсайдер.

Бывший чиновник отметил, что информация об этом содержится в протоколах совещаний. Источник также вспоминает, что были проблемы с согласованием одного из первых в Кургане 17-этажных жилых комплексов «Лидер» (на ул. Гоголя), возведением которого занималась СМУ КПД. Источник вспоминает, что вокруг данного ЖК было много споров, так как велась точечная застройка. Но в итоге здание было построено.

Представитель Рожкова пояснил URA.RU, что Рожков знал Жданова точно так же, как и всех крупных застройщиков того времени. Согласовывать строительство ЖК «Лидер» не помогал. «Делать этого не мог в силу действующего в то время законодательства. Все решения по строительству принимала мэрия и строительный надзор. Госпожнадзор не занимался и не участвовал в решении вопросов проектирования, строительства и ввода объектов в эксплуатацию», — отметил представитель Рожкова. Получить комментарии Жданова не удалось, редакция не располагает его номером телефона.

Ранее URA.RU сообщало, что новое дело в отношении Рожкова связано с проверкой здания гостиничного комплекса «7 и Я» на соответствие требованиям пожарной безопасности. Он якобы давал незаконные указания составить акт проверки без выявленных нарушений. Рожков отрицает все обвинения в свой адрес.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам