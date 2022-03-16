Банки без объяснений отменяют жителям ЯНАО одобренные ипотеки

Представители банка отказываются объяснять причины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителю Нового Уренгоя (ЯНАО) Сбербанк отказал в одобренной ипотеке без объяснения причин, в результате чего молодой человек потерял деньги и остался без жилья. Об этом URA.RU рассказал читатель, столкнувшийся с проблемой лично.

«Мне позвонили внезапно из Сбербанка и сказали, что отказывают мне в одобренной ранее ипотеке. Причины объяснить отказались. Учитывая, что у меня были готовы все документы для сделки и загружены в систему „ДомКлик“. Я сделал независимую оценку жилья, оплатил эту услугу, заключил предварительный договор с продавцом. А в итоге, непонятно почему, я остался на улице», — отметил Дмитрий.

Как объяснил собеседник агентства, у него была одобрена ипотека до 27 марта под 10,8 процентов. Никаких сторонних проблем возникнуть не должно было, все документы были в порядке. У мужчины стабильный и достаточный доход выше среднего, положительная кредитная история и полная сумма для первоначального взноса.

«Я уже заказал мебель для будущей квартиры. Готовился к скорому переезду, а мне даже сотрудники банка не назвали причину отказа. Зато предложили обратиться через пару месяцев, когда ставка по кредиту вырастит в несколько раз и станет заоблачной», — негодует Дмитрий.

В пресс-службе Сбербанка URA.RU сообщили, что организация продолжает выдавать ипотеку в штатном режиме, отказывать в выдаче кредита банки имеют право в соответствии с законодательством. «Как и раньше, решение принимается индивидуально по каждому клиенту с учетом в том числе пакета предоставленных документов и других факторов», — уточнили в пресс-службе.

При этом, по неподтвержденным данным источников агентства, у многих из клиентов ипотечные сделки оказались заморожены. Люди с одобренными ипотеками дольше обычного ждут решения банка. Связано это с нестабильной экономической ситуацией в стране.

Ранее сообщалось, что Банк России 28 февраля поднял ключевую ставку до 20%. Такие действия были обусловлены дополнительной поддержкой экономики страны в период введения санкций из-за проведения Россией спецоперации на Украине. С первого марта Сбербанк поднял ипотечную ставку до 18,6%, заверяя, что по действующим кредитам и ипотекам проценты расти не будут.

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