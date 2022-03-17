17 марта 2022

В Кремле объяснили слова Путина об «очищении России»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
«Предатели» сами исчезают из нашей жизни, заявил Песков Фото:

В России проходит «самоочищение» общества, а именно «предатели» покидают страну и уходят со своих должностей. Об этом сообщил во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, „предателями“. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну», — сообщил Песков. Как добавил пресс-секретарь, в России множество людей которые действительно поддерживают президента РФ.

16 марта Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов заявил, что в России сейчас происходит самоочищение общества. По мнению президента, это должно укрепить страну.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов и поручил им организовывать выплаты для населения. Также в РФ увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии.

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В России проходит «самоочищение» общества, а именно «предатели» покидают страну и уходят со своих должностей. Об этом сообщил во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, „предателями“. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну», — сообщил Песков. Как добавил пресс-секретарь, в России множество людей которые действительно поддерживают президента РФ. 16 марта Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов заявил, что в России сейчас происходит самоочищение общества. По мнению президента, это должно укрепить страну. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов и поручил им организовывать выплаты для населения. Также в РФ увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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