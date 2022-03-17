В Кремле объяснили слова Путина об «очищении России»

17 марта 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

«Предатели» сами исчезают из нашей жизни, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России проходит «самоочищение» общества, а именно «предатели» покидают страну и уходят со своих должностей. Об этом сообщил во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, „предателями“. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну», — сообщил Песков. Как добавил пресс-секретарь, в России множество людей которые действительно поддерживают президента РФ. 16 марта Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов заявил, что в России сейчас происходит самоочищение общества. По мнению президента, это должно укрепить страну. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов и поручил им организовывать выплаты для населения. Также в РФ увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России проходит «самоочищение» общества, а именно «предатели» покидают страну и уходят со своих должностей. Об этом сообщил во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, „предателями“. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну», — сообщил Песков. Как добавил пресс-секретарь, в России множество людей которые действительно поддерживают президента РФ. 16 марта Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов заявил, что в России сейчас происходит самоочищение общества. По мнению президента, это должно укрепить страну. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов и поручил им организовывать выплаты для населения. Также в РФ увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии.