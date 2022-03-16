Путин поручил губернаторам организовать выплаты для россиян

Россияне получат выплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов и поручил им организовывать выплаты для населения. Об этом сообщается в указе на сайте Кремля.

«Принять дополнительные меры адресной поддержки различных категорий граждан РФ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А также при необходимости решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам РФ, включая определение порядка и условий осуществления таких выплат», — указано в документе.

Он поручил губернаторам принять меры для обеспечения социально-экономической стабильности в регионах. В их числе мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства, а также устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров и услуг. Путин поручил проверить ситуацию на рынке труда и принять меры поддержки занятости населения. Организациям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым будут оказывать поддержку.

Путин сообщал, что в РФ увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), выплаты и пенсии. Он поручил правительству России обеспечить работу, чтобы выплаты поступали автоматически.