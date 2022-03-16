Путин поручил губернаторам организовать выплаты для россиян

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Россияне получат выплаты Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов и поручил им организовывать выплаты для населения. Об этом сообщается в указе на сайте Кремля.

«Принять дополнительные меры адресной поддержки различных категорий граждан РФ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А также при необходимости решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам РФ, включая определение порядка и условий осуществления таких выплат», — указано в документе.

Он поручил губернаторам принять меры для обеспечения социально-экономической стабильности в регионах. В их числе мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства, а также устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров и услуг. Путин поручил проверить ситуацию на рынке труда и принять меры поддержки занятости населения. Организациям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым будут оказывать поддержку.

Путин сообщал, что в РФ увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), выплаты и пенсии. Он поручил правительству России обеспечить работу, чтобы выплаты поступали автоматически.

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Президент России Владимир Путин расширил полномочия губернаторов и поручил им организовывать выплаты для населения. Об этом сообщается в указе на сайте Кремля. «Принять дополнительные меры адресной поддержки различных категорий граждан РФ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А также при необходимости решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам РФ, включая определение порядка и условий осуществления таких выплат», — указано в документе. Он поручил губернаторам принять меры для обеспечения социально-экономической стабильности в регионах. В их числе мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства, а также устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров и услуг. Путин поручил проверить ситуацию на рынке труда и принять меры поддержки занятости населения. Организациям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым будут оказывать поддержку. Путин сообщал, что в РФ увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), выплаты и пенсии. Он поручил правительству России обеспечить работу, чтобы выплаты поступали автоматически.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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