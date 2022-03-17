17 марта 2022

Мишустин нашел способ избежать роста безработицы в России

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Главная задача, по словам Михаила Мишустина, чтобы безработных в России не стало больше Фото:
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В России расширяются возможности центров занятости для помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за закрытия зарубежных компаний, а также безработным. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Теперь воспользоваться услугами центров занятости смогут не только безработные граждане, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск», — отметил он. Слова Мишустина приводит telegram-канал правительства РФ.

Главная задача, по его мнению, чтобы безработных не стало больше. В центрах занятости можно получить информацию о возможных вакансиях, финансовую помощь либо пройти переобучение.

Кроме того, Мишутин заявил, что власти РФ направят 25,5 млрд рублей на создание временных вакансий и оплаты работы граждан. Такая возможность предусмотрена для 400 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Несмотря на то, что российская сторона действует корректно, безопасно и не причиняет вреда гражданам, США и Европа решили ввести в отношении России санкции. Ряд зарубежных компаний — Nike, ASOS, Apple, Zara и H&M Group, а также сеть товаров для дома IKEA, покинули российский рынок. Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble сделал заявление, что останавливает инвестиционную деятельность в России. Бытовая химия этой компании повысится в среднем на 40%.

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В России расширяются возможности центров занятости для помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за закрытия зарубежных компаний, а также безработным. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Теперь воспользоваться услугами центров занятости смогут не только безработные граждане, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск», — отметил он. Слова Мишустина приводит telegram-канал правительства РФ. Главная задача, по его мнению, чтобы безработных не стало больше. В центрах занятости можно получить информацию о возможных вакансиях, финансовую помощь либо пройти переобучение. Кроме того, Мишутин заявил, что власти РФ направят 25,5 млрд рублей на создание временных вакансий и оплаты работы граждан. Такая возможность предусмотрена для 400 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Несмотря на то, что российская сторона действует корректно, безопасно и не причиняет вреда гражданам, США и Европа решили ввести в отношении России санкции. Ряд зарубежных компаний — Nike, ASOS, Apple, Zara и H&M Group, а также сеть товаров для дома IKEA, покинули российский рынок. Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble сделал заявление, что останавливает инвестиционную деятельность в России. Бытовая химия этой компании повысится в среднем на 40%.
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