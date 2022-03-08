Procter & Gamble приостановила свою деятельность в России

P&G постепенно перестает работать в России Фото: Google

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания Procter & Gamble остановила инвестиционную деятельность в России, а также прекратила рекламную активность. Об этом говорится в заявлении организации.

«Мы не будем продолжать новых инвестиций в Россию и приостанавливаем работу по продвижению, медиа и рекламную активность. Мы значительно сокращаем портфолио до сосредоточенных на базовом здоровье, гигиене и личном уходе продуктов, в которых нуждаются многие российские семьи, зависящие от них в повседневной жизни», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Из-за начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Кроме того, продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike, Adidas и ASOS.