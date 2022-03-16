Курганцы возмутились отправкой местных стройматериалов в Донбасс

На Донбасс планируют отправить 230 кубов стройматериалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Некоторым жителям Кургана не понравилось то, что стройматериалы из региона в качестве гуманитарной помощи отправляют в Донбасс. Об этом курганцы написали в городских группах в соцсети «ВКонтакте»

«Началось <…>. А мы свои дома никогда не достроим или строить по космическим ценам придется. <…> Вы <…> о своих жителях беспокойтесь», — написала пользователь Елена Миронова в группе «Типичный Курган».

Этот комментарий, на момент написания новости, поддержали 12 пользователи. Некоторые горожане в той же группе отметили, что не понимают — зачем такой помощью заниматься одному из самых бедных регионов России. Однако, были и те курганцы, которые поддержали решение отправить стройматериалы. «Предприятия выделили свое, которое купили, а не ваше, кому там срочно понадобилась древесина», — отметила пользователь Ирина Николаева в группе «Курган. Курганские.ру».

Представители 14 предприятий региона передали 230 кубов стройматериалов, которые отправят на Донбасс. До этого стало известно, что за четыре года пиломатериалы в Курганской области подорожали в три раза.

24 февраля началась спецоперация на Украине. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что цель операции — демилитаризация Украины и отведение угрозы от России, а не оккупация соседнего государства и не захват его городов. По данным правительства РФ, операция нужна для завершения боевых действий в ДНР и ЛНР, начавшихся в 2014 году. Позже в правительстве добавили, что угроза вторжения в республики была устранена.

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