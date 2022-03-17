Мишустин придумал, как защитить россиян с кредитами

Правительство РФ внесет ряд изменений в законодательство, благодаря которым у россиян, взявших кредит под плавающую ставку, реструктуризируют долги. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Возможность реструктуризировать долг и облегчить платежи в период перенастройки товарных и логистических цепочек получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании. Также такую возможность получат граждане, за исключением займов по ипотеке», — сказал Мишустин во время заседания правительства РФ, трансляция которого велась на «России 24».
Правительство РФ внесет ряд изменений в законодательство, благодаря которым у россиян, взявших кредит под плавающую ставку, реструктуризируют долги. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Возможность реструктуризировать долг и облегчить платежи в период перенастройки товарных и логистических цепочек получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании. Также такую возможность получат граждане, за исключением займов по ипотеке», — сказал Мишустин во время заседания правительства РФ, трансляция которого велась на «России 24». Госдума РФ ранее приняла закон о предоставлении кредитных каникул для россиян до 30 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин утвердил это решение вместе с другими срочными антикризисными мерами, пишет «Национальная служба новостей». Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики в условиях кризиса превысила 1 трлн рублей.