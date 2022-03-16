Тюменский УФАС завалили жалобами из-за паникеров

Жители Тюменской области массово скупают социально значимые продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Из-за ажиотажного спроса на социально важные продукты в региональное управление ФАС по Тюменской области стало поступать значительно больше жалоб. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. В частности, тюменцы жалуются на резкий рост стоимости сахара и его отсутствие в магазинах.

«В настоящее время от граждан поступает значительное количество обращений, связанных с повышением цен на товары. В основном, это жалобы на рост цен на сахар белый и его отсутствие в торговых объектах по причине ажиотажного спроса на товар», — сообщили агентству в пресс-службе УФАС по Тюменской области.

Один из сотрудников крупной торговой сети в беседе с URA.RU сообщил, что дефицит сахара в тюменских магазинах был создан искусственно. «Если бы сахар покупали в тех же количествах, что и раньше, его бы хватало на всех. Но люди зачем-то стали покупать по 5 — 10 кг за раз. Поэтому сахара в магазинах и не хватает. В нашей торговой точке люди уже с утра дежурят для того, чтобы его купить. И берут много», — пояснил собеседник URA.RU.

Как ранее указывало агентство, жители Тюменской области начали массово скупать сахар, соль, крупы и подсолнечное масло. На этом фоне некоторые категории социально значимых продуктов исчезли с полок магазинов. После этого региональным УФАС было объявлено о начале проверки.

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