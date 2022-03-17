Путин: компаниям РФ больше нечего бояться для работы в Крыму. Видео

17 марта 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Крупные компании, в том числе банковские, могут начинать бизнес в Крыму. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым. «В условиях новых санкций крупные российские бизнес-структуры, в том числе банки, могут спокойно приходить в Крым. Теперь им нечего бояться», — отметил российский лидер в эфире телеканала «Россия 24». Он также предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма, пишет RT. При этом глава полуострова Сергей Аксенов на заседании заявил, что более 90% крымчан проголосовали бы за воссоединение с Россией еще раз, отмечает телеканал 360. Крым вошел в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Большинство жителей проголосовали за возвращение полуострова в состав РФ. Позже на этой территории построили Крымский мост, соединивший Керченский и Таманский полуострова. Также была проложена трасса «Таврида», связавшая Керчь и Севастополь. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Несмотря на то, что российские солдаты относятся корректно к гражданам, проживающим на этой территории, США и страны Евросоюза ввели несколько пакетов санкций против России и ее граждан. В частности, были введены ограничения в банковском и экономическом секторах страны. Кроме того, ЕС запретил российским самолетам летать в европейском небе.