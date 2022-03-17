В магазинах сети парфюмерных супермаркетов «Л’Этуаль» в Перми ограничили продажу косметики и парфюмерии для покупателей. Информация об этом размещена на табличках в зале.
«Уважаемые покупатели! Вводится количественное ограничение на товары по акции „Цены 2021г“ при продаже товара брендов Dior, Givenchy, Kenzo, Guerlain не более 2-х штук в одни руки», — указано в объявлении.
Ограничение введено также на марку Chanel и ряд других. При этом консультанты в разговоре с корреспондентом URA.RU отметили, что ограничение касается всего ассортимента перечисленных марок. Это связывают с тем, что срок следующих поставок неизвестен.
Кроме того, большинство позиций перечисленных брендов невозможно купить со скидкой, которую обычно предоставляет карта магазина. У ценника стоит надпись: «Финальная цена. Карта клиента не действует».
В магазинах сети парфюмерных супермаркетов «Л’Этуаль» в Перми ограничили продажу косметики и парфюмерии для покупателей. Информация об этом размещена на табличках в зале. «Уважаемые покупатели! Вводится количественное ограничение на товары по акции „Цены 2021г“ при продаже товара брендов Dior, Givenchy, Kenzo, Guerlain не более 2-х штук в одни руки», — указано в объявлении. Ограничение введено также на марку Chanel и ряд других. При этом консультанты в разговоре с корреспондентом URA.RU отметили, что ограничение касается всего ассортимента перечисленных марок. Это связывают с тем, что срок следующих поставок неизвестен. Кроме того, большинство позиций перечисленных брендов невозможно купить со скидкой, которую обычно предоставляет карта магазина. У ценника стоит надпись: «Финальная цена. Карта клиента не действует». Косметика — не единственное, что начали усиленно скупать пермяки. Ранее URA.RU сообщало, что в магазины не успевают привозить сахар, как его тут же раскупают. Также после объявления о закрытии магазина Uniqlo жители выстроились в огромные очереди. Иностранные бренды начали заявлять о приостановлении деятельности в России в рамках введения санкций после начала спецоперации РФ на территории Украины.