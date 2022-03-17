Определенные марки продают не более двух штук в одни руки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В магазинах сети парфюмерных супермаркетов «Л’Этуаль» в Перми ограничили продажу косметики и парфюмерии для покупателей. Информация об этом размещена на табличках в зале.

«Уважаемые покупатели! Вводится количественное ограничение на товары по акции „Цены 2021г“ при продаже товара брендов Dior, Givenchy, Kenzo, Guerlain не более 2-х штук в одни руки», — указано в объявлении.

Ограничение введено также на марку Chanel и ряд других. При этом консультанты в разговоре с корреспондентом URA.RU отметили, что ограничение касается всего ассортимента перечисленных марок. Это связывают с тем, что срок следующих поставок неизвестен.

Кроме того, большинство позиций перечисленных брендов невозможно купить со скидкой, которую обычно предоставляет карта магазина. У ценника стоит надпись: «Финальная цена. Карта клиента не действует».

Косметика — не единственное, что начали усиленно скупать пермяки. Ранее URA.RU сообщало, что в магазины не успевают привозить сахар, как его тут же раскупают. Также после объявления о закрытии магазина Uniqlo жители выстроились в огромные очереди. Иностранные бренды начали заявлять о приостановлении деятельности в России в рамках введения санкций после начала спецоперации РФ на территории Украины.

Такие таблички расставлены по всему залу Полина Анкушина

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