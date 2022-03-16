16 марта 2022

«Л’Этуаль» ограничил количество покупок курганским паникерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый магазин парфюмерии и косметики сети «Л'Этуаль» в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, лэтуаль, парфюмерия, магазин, летуаль, сметика, бутик
В курганских магазинах «Л’Этуаль» ограничили продажу парфюмерии Фото:
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В курганских магазинах сети парфюмерных супермаркетов «Л’Этуаль» ввели ограничение на продажу парфюмерии. Об этом URA.RU рассказали постоянные покупатели.

«Введено количественное ограничение на продажу парфюмерии практически всех брендов, включая DIOR. Продают не более двух штук в одни руки», — рассказали покупатели URA.RU.

По словам собеседников, продавцы сети объясняют ограничение сокращением объемов поставок парфюмерии. Остальная продукция в настоящее время продается без ограничений.

Ранее URA.RU писало, что в Перми «Л’Этуаль» ограничил продажу косметики и парфюмерии для покупателей. Оно касается продажи то варов брендов Dior, Givenchy, Kenzo, Guerlain — не более 2-х штук в одни руки. Также на ряд брендов отменена скидка по карте магазина. Иностранные бренды начали заявлять о приостановлении деятельности в России в рамках введения санкций после начала спецоперации РФ на территории Украины.

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В курганских магазинах сети парфюмерных супермаркетов «Л’Этуаль» ввели ограничение на продажу парфюмерии. Об этом URA.RU рассказали постоянные покупатели. «Введено количественное ограничение на продажу парфюмерии практически всех брендов, включая DIOR. Продают не более двух штук в одни руки», — рассказали покупатели URA.RU. По словам собеседников, продавцы сети объясняют ограничение сокращением объемов поставок парфюмерии. Остальная продукция в настоящее время продается без ограничений. Ранее URA.RU писало, что в Перми «Л’Этуаль» ограничил продажу косметики и парфюмерии для покупателей. Оно касается продажи то варов брендов Dior, Givenchy, Kenzo, Guerlain — не более 2-х штук в одни руки. Также на ряд брендов отменена скидка по карте магазина. Иностранные бренды начали заявлять о приостановлении деятельности в России в рамках введения санкций после начала спецоперации РФ на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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