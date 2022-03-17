В Минтруда объяснили, как безработным будут платить МРОТ

17 марта 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Безработные смогут получать 1 МРОТ в месяц за общественные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россияне, которые остались без работы, смогут получать дополнительно выплату в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц. Для этого им нужно участвовать в общественных работах. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. «В случае, если гражданин уже признан безработным и находится на учете в центрах занятости, есть возможность участия в оплачиваемых общественных работах. То есть, это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости», — приводит слова министра, которые он сказал на брифинге РИА «Новости». Котяков отметил, что поддержка занятости населения охватит 625 тысяч россиян с возможностью расширения до 1 миллиона. Он отметил, что 1,6 миллиона вакансий есть на портале «Работа в России». Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ расширяются возможности центров занятости для помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за закрытия зарубежных компаний, а также безработным. Он считает, что главная задача, чтобы безработных не стало больше. В центрах занятости всегда можно получить информацию о возможных вакансиях, а также финансовую помощь или пройти переобучение. Одновременно Мишутин заявил, что власти России направят 25,5 млрд рублей на создание временных вакансий и оплаты работы граждан. Эта возможность предусмотрена для 400 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне, которые остались без работы, смогут получать дополнительно выплату в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц. Для этого им нужно участвовать в общественных работах. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. «В случае, если гражданин уже признан безработным и находится на учете в центрах занятости, есть возможность участия в оплачиваемых общественных работах. То есть, это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости», — приводит слова министра, которые он сказал на брифинге РИА «Новости». Котяков отметил, что поддержка занятости населения охватит 625 тысяч россиян с возможностью расширения до 1 миллиона. Он отметил, что 1,6 миллиона вакансий есть на портале «Работа в России». Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ расширяются возможности центров занятости для помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за закрытия зарубежных компаний, а также безработным. Он считает, что главная задача, чтобы безработных не стало больше. В центрах занятости всегда можно получить информацию о возможных вакансиях, а также финансовую помощь или пройти переобучение. Одновременно Мишутин заявил, что власти России направят 25,5 млрд рублей на создание временных вакансий и оплаты работы граждан. Эта возможность предусмотрена для 400 тысяч человек.