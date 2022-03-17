Историк рассказал об истинном значении букв Z и V для России

17 марта 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Буквы Z и V используют российские военные Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Буквы Z и V, которые используют российские военные на технике, участвующей в спецоперации на Украине, присутствовали в древнеславянском алфавите, и не имеют отношения к западному миру. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель координационного совета ООД «Росрекон», историк-исследователь Алексей Новиков. На российской военной технике, используемой в спецоперации на Украине, заметили буквы Z и V. Они стали народным символом поддержки российских военных. В Минобороны России рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу», а буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». «На самом деле Z не латинская, а имеет древнегреческое обозначение. И с 10-11 века используется у нас. Z — это „земля“. Она так и называлась. Это имело обозначение „земля“, „плоть“, „общность“. Еще подразумевалось значение „народ“. Тогда данные аббревиатуры имели разные сакральные, общные названия, и трактовалась данная буква Z от Киевской Руси до Новгородской, до Владимирской. Огромное количество исторических источников на это указывает», — сказал Алексей Новиков. Историк добавил, что буква V присутствовала на печатях князей Руси. «Это символ очень известен. Есть три вида княжеских печатей 9-11 века. Это трезубец, самый малочисленный по находкам. Двузубец — вилка, и птичья лапка, так называемая, с солнышками. Вот самый распространенные и в Киеве, в том числе, и во Владимире, и в Новгороде это именно V-образные галочки. Их огромное количество», — уточнил он. Собеседник агентства, отметил, что для России символы Z и V не являются чем-то новым. «Откровенно говоря, символы для нас не новы. Пронатовскими и прозападными вообще не являются», — подчеркнул Новиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Буквы Z и V, которые используют российские военные на технике, участвующей в спецоперации на Украине, присутствовали в древнеславянском алфавите, и не имеют отношения к западному миру. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель координационного совета ООД «Росрекон», историк-исследователь Алексей Новиков. На российской военной технике, используемой в спецоперации на Украине, заметили буквы Z и V. Они стали народным символом поддержки российских военных. В Минобороны России рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу», а буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». «На самом деле Z не латинская, а имеет древнегреческое обозначение. И с 10-11 века используется у нас. Z — это „земля“. Она так и называлась. Это имело обозначение „земля“, „плоть“, „общность“. Еще подразумевалось значение „народ“. Тогда данные аббревиатуры имели разные сакральные, общные названия, и трактовалась данная буква Z от Киевской Руси до Новгородской, до Владимирской. Огромное количество исторических источников на это указывает», — сказал Алексей Новиков. Историк добавил, что буква V присутствовала на печатях князей Руси. «Это символ очень известен. Есть три вида княжеских печатей 9-11 века. Это трезубец, самый малочисленный по находкам. Двузубец — вилка, и птичья лапка, так называемая, с солнышками. Вот самый распространенные и в Киеве, в том числе, и во Владимире, и в Новгороде это именно V-образные галочки. Их огромное количество», — уточнил он. Собеседник агентства, отметил, что для России символы Z и V не являются чем-то новым. «Откровенно говоря, символы для нас не новы. Пронатовскими и прозападными вообще не являются», — подчеркнул Новиков.