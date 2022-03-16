В Курганской области до 18 марта работает делегация из Китая, участники которой оценивают инвестиционный потенциал региона. Данная информация размещена на сайте областного правительства.
«Иностранная делегация пробудет в регионе два дня. За это время они побывают на ведущих предприятиях Курганской области, осмотрят инвестиционные площадки. <…> Гости проявили интерес по ряду направлений производства, оценили логистические возможности региона. Внимание участников встречи было обращено на расширение взаимовыгодных контактов в экспортно-импортной сфере», — указано в сообщении.
Директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова во время встречи с делегацией отметила, что из-за введенных экономических санкций часть отраслей в России нуждается в высокоточном технологическом оборудовании и комплектующих к нему. По ее словам, расширение экспортного потенциала региона в восточном направлении поможет бизнесу быстрее адаптироваться к изменившимся условиям и увеличить объемы производства.
После начала спецоперации на Украине некоторые иностранные компании объявили о своем временном уходе с российского рынка. Сотрудники Генпрокуратуры усилят надзор за такими компаниями.
Делегация из Китая работает в Курганской области до 18 марта
Фото: сайт правительства Курганской области
Участники делегации побывали на предприятиях «Велфарм» и «Кургандормаш»
В Курганской области до 18 марта работает делегация из Китая, участники которой оценивают инвестиционный потенциал региона. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Иностранная делегация пробудет в регионе два дня. За это время они побывают на ведущих предприятиях Курганской области, осмотрят инвестиционные площадки. <…> Гости проявили интерес по ряду направлений производства, оценили логистические возможности региона. Внимание участников встречи было обращено на расширение взаимовыгодных контактов в экспортно-импортной сфере», — указано в сообщении. Директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова во время встречи с делегацией отметила, что из-за введенных экономических санкций часть отраслей в России нуждается в высокоточном технологическом оборудовании и комплектующих к нему. По ее словам, расширение экспортного потенциала региона в восточном направлении поможет бизнесу быстрее адаптироваться к изменившимся условиям и увеличить объемы производства. После начала спецоперации на Украине некоторые иностранные компании объявили о своем временном уходе с российского рынка. Сотрудники Генпрокуратуры усилят надзор за такими компаниями.