Матвиенко зарядилась оптимизмом на встрече с нефтяным генералом

17 марта 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко зарядилась оптимизмом на встрече с главой «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что зарядилась оптимизмом после встречи с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Об этом сообщила во время совещания, посвященного деятельности компании во время визита в Когалым. Видеозапись опубликована на сайте Совфеда. «У меня добавилось оптимизма после посещения Когалыма, после встречи с вами, вашей командой. Уверена, что все у вас получится. <…> Мы побеседовали сегодня и с Вагитом Юсуповичем [Алекперовым — президентом ПАО «ЛУКОЙЛ] и Натальей Владимировной [Комаровой — губернатором Югры]. Никакой паники, абсолютная уверенность в своих силах, в своих возможностях. Предполагается увеличить инвестиционную программу. Нарастить программу бурения, а это очень важно», — заявила Матвиенко. Она также добавила, что в «ЛУКОЙЛе» работают 90 тысяч человек, и в планах руководства компании нет сокращения штата. Кроме того, на обеспечение нужд корпорации работают и многие другие структуры. «На „ЛУКОЙЛ“ работает огромное количество других структуру других организаций подрядчиков и поставщиков. Это вселяет уверенность тех, кто рядом с вами, что развитие продолжится. Это нелегко и непросто. Сейчас нужно думать какие новые инструменты, как новые рынки развивать», — считает председатель Совфеда. Ранее URA.RU сообщало, что Матвиенко сделала заявление о западных санкциях во время визита в Югру. Инсайдеры агентства предполагали, что ее поездка в ХМАО связана со внешнеполитическими событиями, последовавшими после начала проведения вооруженными силами РФ спецоперации на Украине. В результате чего, западные страны наложили масштабные экономические санкции на Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что зарядилась оптимизмом после встречи с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Об этом сообщила во время совещания, посвященного деятельности компании во время визита в Когалым. Видеозапись опубликована на сайте Совфеда. «У меня добавилось оптимизма после посещения Когалыма, после встречи с вами, вашей командой. Уверена, что все у вас получится. <…> Мы побеседовали сегодня и с Вагитом Юсуповичем [Алекперовым — президентом ПАО «ЛУКОЙЛ] и Натальей Владимировной [Комаровой — губернатором Югры]. Никакой паники, абсолютная уверенность в своих силах, в своих возможностях. Предполагается увеличить инвестиционную программу. Нарастить программу бурения, а это очень важно», — заявила Матвиенко. Она также добавила, что в «ЛУКОЙЛе» работают 90 тысяч человек, и в планах руководства компании нет сокращения штата. Кроме того, на обеспечение нужд корпорации работают и многие другие структуры. «На „ЛУКОЙЛ“ работает огромное количество других структуру других организаций подрядчиков и поставщиков. Это вселяет уверенность тех, кто рядом с вами, что развитие продолжится. Это нелегко и непросто. Сейчас нужно думать какие новые инструменты, как новые рынки развивать», — считает председатель Совфеда. Ранее URA.RU сообщало, что Матвиенко сделала заявление о западных санкциях во время визита в Югру. Инсайдеры агентства предполагали, что ее поездка в ХМАО связана со внешнеполитическими событиями, последовавшими после начала проведения вооруженными силами РФ спецоперации на Украине. В результате чего, западные страны наложили масштабные экономические санкции на Россию.