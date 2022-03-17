Матвиенко зарядилась оптимизмом на встрече с нефтяным генералом

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что зарядилась оптимизмом после встречи с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Об этом сообщила во время совещания, посвященного деятельности компании во время визита в Когалым. Видеозапись опубликована на сайте Совфеда.
«У меня добавилось оптимизма после посещения Когалыма, после встречи с вами, вашей командой. Уверена, что все у вас получится. <…> Мы побеседовали сегодня и с Вагитом Юсуповичем [Алекперовым — президентом ПАО «ЛУКОЙЛ] и Натальей Владимировной [Комаровой — губернатором Югры]. Никакой паники, абсолютная уверенность в своих силах, в своих возможностях. Предполагается увеличить инвестиционную программу. Нарастить программу бурения, а это очень важно», — заявила Матвиенко.
Она также добавила, что в «ЛУКОЙЛе» работают 90 тысяч человек, и в планах руководства компании нет сокращения штата. Кроме того, на обеспечение нужд корпорации работают и многие другие структуры. «На „ЛУКОЙЛ“ работает огромное количество других структуру других организаций подрядчиков и поставщиков. Это вселяет уверенность тех, кто рядом с вами, что развитие продолжится. Это нелегко и непросто. Сейчас нужно думать какие новые инструменты, как новые рынки развивать», — считает председатель Совфеда.
Ранее URA.RU сообщало, что Матвиенко сделала заявление о западных санкциях во время визита в Югру. Инсайдеры агентства предполагали, что ее поездка в ХМАО связана со внешнеполитическими событиями, последовавшими после начала проведения вооруженными силами РФ спецоперации на Украине. В результате чего, западные страны наложили масштабные экономические санкции на Россию.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что зарядилась оптимизмом после встречи с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Об этом сообщила во время совещания, посвященного деятельности компании во время визита в Когалым. Видеозапись опубликована на сайте Совфеда. «У меня добавилось оптимизма после посещения Когалыма, после встречи с вами, вашей командой. Уверена, что все у вас получится. <…> Мы побеседовали сегодня и с Вагитом Юсуповичем [Алекперовым — президентом ПАО «ЛУКОЙЛ] и Натальей Владимировной [Комаровой — губернатором Югры]. Никакой паники, абсолютная уверенность в своих силах, в своих возможностях. Предполагается увеличить инвестиционную программу. Нарастить программу бурения, а это очень важно», — заявила Матвиенко. Она также добавила, что в «ЛУКОЙЛе» работают 90 тысяч человек, и в планах руководства компании нет сокращения штата. Кроме того, на обеспечение нужд корпорации работают и многие другие структуры. «На „ЛУКОЙЛ“ работает огромное количество других структуру других организаций подрядчиков и поставщиков. Это вселяет уверенность тех, кто рядом с вами, что развитие продолжится. Это нелегко и непросто. Сейчас нужно думать какие новые инструменты, как новые рынки развивать», — считает председатель Совфеда. Ранее URA.RU сообщало, что Матвиенко сделала заявление о западных санкциях во время визита в Югру. Инсайдеры агентства предполагали, что ее поездка в ХМАО связана со внешнеполитическими событиями, последовавшими после начала проведения вооруженными силами РФ спецоперации на Украине. В результате чего, западные страны наложили масштабные экономические санкции на Россию.