В РФ откроется новая сеть фастфуда, которая заменит McDonald’s

18 марта 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

В стране пообещали открыть новую сеть турецкого фастфуда Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России может появиться новая сеть быстрого питания Chitir Chicken родом из Турции. Об этом сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. «На следующей неделе представители Chitir Chicken и управляющие российских ТЦ могут подписать договоры о сотрудничестве, а также контракты об аренде. Около 3—4 недель компании понадобится на ремонт помещений в РФ и на ввоз всего необходимого для запуска работы», — сообщил «Известиям» Булат Шакиров. На сегодняшний день компания развивается в 17 странах мира. По словам эксперта, на первом этапе обсуждений речь идет о запуске пяти-десяти заведений Chitir Chicken. В перспективе может быть создана сеть франчайзи-партнеров с 500-600 точками. Преимущественно планируется открытие ресторанов быстрого питания в городах-миллионниках: в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Самаре и Екатеринбурге. Союз и РСПП готовы выносить на обсуждение в Минпромторг вопрос о государственной поддержке турецкой компании в России. Ранее гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов сети McDonald’s в России. В некоторых городах страны рестораны этой сети все же продолжили свою работу. Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров уверен, что место McDonald’s в России никто не займет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России может появиться новая сеть быстрого питания Chitir Chicken родом из Турции. Об этом сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. «На следующей неделе представители Chitir Chicken и управляющие российских ТЦ могут подписать договоры о сотрудничестве, а также контракты об аренде. Около 3—4 недель компании понадобится на ремонт помещений в РФ и на ввоз всего необходимого для запуска работы», — сообщил «Известиям» Булат Шакиров. На сегодняшний день компания развивается в 17 странах мира. По словам эксперта, на первом этапе обсуждений речь идет о запуске пяти-десяти заведений Chitir Chicken. В перспективе может быть создана сеть франчайзи-партнеров с 500-600 точками. Преимущественно планируется открытие ресторанов быстрого питания в городах-миллионниках: в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Самаре и Екатеринбурге. Союз и РСПП готовы выносить на обсуждение в Минпромторг вопрос о государственной поддержке турецкой компании в России. Ранее гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински заявил о приостановлении работы ресторанов сети McDonald’s в России. В некоторых городах страны рестораны этой сети все же продолжили свою работу. Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров уверен, что место McDonald’s в России никто не займет.