Житель Мариуполя рассказал о фейке с «ударом» РФ по роддому

18 марта 2022 в 08:52 Размер текста - 17 +

«Удар» по роддому в Мариуполе был явно срежиссирован, рассказал местный житель Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Мариуполя рассказал, как украинские националисты подготовили фейк о «ударе» российской армии по городскому роддому. По словам жителя, фейк явно подготовили заранее. «Родильное отделение больницы было полно рожениц, но за день до случившегося их всех эвакуировали. Как только произошел взрыв, буквально через пять минут, приехали журналисты, видеосъемка, куча полицейских машин. Явно, что срежиссированное, постановочное видео, однозначно. Это говорят все очевидцы, которые видели. Так не бывает, чтобы журналисты сидели за углом или пили кофе, сидя в кофейне, тут прилетела ракета, и они раз — и срочно появились», — рассказал мужчина РИА «Новости». Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военные РФ якобы бомбили роддом в Мариуполе. Однако Россия в ходе заседания ООН предъявила доказательства того, что армия РФ не производила никаких обстрелов Мариуполя. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что в роддоме была организована база националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация), пишет RT. В ходе боев за Мариуполь бы ликвидирован один из идеологов нацбатальона Николай Кравченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Житель Мариуполя рассказал, как украинские националисты подготовили фейк о «ударе» российской армии по городскому роддому. По словам жителя, фейк явно подготовили заранее. «Родильное отделение больницы было полно рожениц, но за день до случившегося их всех эвакуировали. Как только произошел взрыв, буквально через пять минут, приехали журналисты, видеосъемка, куча полицейских машин. Явно, что срежиссированное, постановочное видео, однозначно. Это говорят все очевидцы, которые видели. Так не бывает, чтобы журналисты сидели за углом или пили кофе, сидя в кофейне, тут прилетела ракета, и они раз — и срочно появились», — рассказал мужчина РИА «Новости». Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военные РФ якобы бомбили роддом в Мариуполе. Однако Россия в ходе заседания ООН предъявила доказательства того, что армия РФ не производила никаких обстрелов Мариуполя. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что в роддоме была организована база националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация), пишет RT. В ходе боев за Мариуполь бы ликвидирован один из идеологов нацбатальона Николай Кравченко.